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বিগ ব্রেকিং: নেতাজিকে লাগাতার অপমানের জের, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী-- কেড়ে নেওয়া হল মমতার আমলে অনন্ত মহারাজকে দেওয়া বঙ্গবিভূষণ সম্মান

Ananta Maharaj Banga Bibhushan Award: মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর সিদ্ধান্ত জানায়, যে আদর্শ ও সম্মানের ভিত্তিতে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষাদিবসের অনুষ্ঠানে অনন্ত মহারাজকে ‘বঙ্গবিভূষণ’ প্রদান করা হয়েছিল, তিনি তা চরমভাবে লঙ্ঘন করেছেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 13, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:46 PM IST
বিগ ব্রেকিং: নেতাজিকে লাগাতার অপমানের জের, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী-- কেড়ে নেওয়া হল মমতার আমলে অনন্ত মহারাজকে দেওয়া বঙ্গবিভূষণ সম্মান

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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