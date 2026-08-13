/বিগ ব্রেকিং: নেতাজিকে লাগাতার অপমানের জের, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী-- কেড়ে নেওয়া হল মমতার আমলে অনন্ত মহারাজকে দেওয়া বঙ্গবিভূষণ সম্মান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য রাজনীতিতে এই মুহূর্তে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজবংশী নেতা নগেন রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ। ভারতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ নিয়ে কুরুচিকর ও বিতর্কিত মন্তব্য করার মাশুল দিতে হল তাঁকে। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করে অনন্ত মহারাজের ‘বঙ্গবিভূষণ’ সম্মান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছে।
কী বলেছিলেন অনন্ত মহারাজ?
সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের সামনে ইতিহাসকে বিকৃত করার অভিযোগ ওঠে অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে। তিনি দাবি করেন, কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ সারা পৃথিবীকে স্বাধীন করেছিলেন। নেতাজি বা তাঁর পরিবারের কোনো অবদান ছিল না। তাঁর বিতর্কিত মন্তব্য—
'নেতাজির বাপের শক্তি আছে নাকি আজাদ হিন্দ ফৌজ বানায়? ওগুলো সব ব্রিটিশ সৈন্য। জার্মান ওদের বন্দি বানিয়ে নেতাজিকে দিয়েছিল এবং নেতাজি তার অপব্যবহার করেছেন।'
অনন্ত মহারাজের এই বিতর্কিত বক্তব্যের পরই সমাজমাধ্যমে নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিকর পোস্ট ও বিকৃত ছবি ছড়ানোর পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ ওঠে। আলোড়ন সৃষ্টি হয় রাজ্য জুড়ে। প্রকাশ রায় ও অমিত রাজবংশী নামে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন এক সমাজকর্মী।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া পদক্ষেপ ও নির্দেশ
নেতাজিকে নিয়ে এই লাগাতার অপমানের জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহল। পরিস্থিতি সামাল দিতে চরম রাজনৈতিক বিতর্কের মাঝে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, নেতাজির মতো মহানায়ককে অপমান করলে কাউকে বিন্দুমাত্র রেয়াত করা হবে না। প্রয়োজনবোধে সরাসরি গ্রেফতার করা হবে। সাইবার সেলকে এই ধরনের পোস্টের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কড়া নির্দেশ দেন তিনি।
আইনি শাস্তির কোপে পড়ার জল্পনা তৈরি হতেই খানিকটা সুর বদল করেন অনন্ত মহারাজ। তবে নিজের অবস্থান থেকে সরেননি তিনি। মহারাজ আত্মপক্ষ সমর্থনে দাবি করেন, তিনি কোনও বানিয়ে কথা বলেননি বা কাউকে গালি দেননি; কেবল বইয়ে থাকা 'ঐতিহাসিক সত্য' তুলে ধরেছেন। অনন্ত মহারাজের দাবি, 'আমি কোনও ভুল বলিনি, তাই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই নেই।' নেতাজি নিয়ে অপমানজনক মন্তব্যের জেরে তাঁকে লোকে 'পাগল' বলছে। কিন্তু অনন্ত মহারাজের দাবি, 'ওরা হয়ত মানসিক চিকিৎসক।' এত বিতর্ক, মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পরেও অনন্ত মহারাজের একটাই বক্তব্য,'আইন সবার জন্য সমান। আমি অন্যায় করলে আমায় শাস্তি দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু আমি তো কিছু বলিনি। তত্ত্ব জানিয়েছি। সেই সময় তো আমি জন্মাইনি। নেহেরু নেতাজিকে ওয়ার ক্রিমিনাল বলেছিল, ওকে গ্রেফতার করা হোক। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট ইন ইস্ট এশিয়া বইয়ে শরৎ চন্দ্র বসু বলেছে। আমি শুধু কোট করেছি। ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হোক। এই বইতে লেখা আছে কেশর সিং জিয়ানি বানিয়েছেন। জার্মানিতে বন্দিরা মিলে বানিয়েছেন।'
বঙ্গবিভূষণ প্রত্যাহার ও প্রভাব
মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর সিদ্ধান্ত জানায়, যে আদর্শ ও সম্মানের ভিত্তিতে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষাদিবসের অনুষ্ঠানে অনন্ত মহারাজকে ‘বঙ্গবিভূষণ’ প্রদান করা হয়েছিল, তিনি তা চরমভাবে লঙ্ঘন করেছেন।
সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে:
অবিলম্বে বঙ্গবিভূষণ প্রাপকদের তালিকা থেকে অনন্ত মহারাজের নাম মুছে ফেলা হচ্ছে।
সরকারি কোনো নথি বা পরিচিতিতে তিনি আর এই সম্মান বা উপাধি ব্যবহার করতে পারবেন না।
এই সম্মান সংক্রান্ত কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা বা ভাতা তিনি আর পাবেন না।
রাজনৈতিক বিতর্ক
রাজনৈতিক সমীকরণের নিরিখে অনন্ত মহারাজের এই পরিণতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথক রাজ্যের দাবিতে বিজেপির সমর্থনে রাজ্যসভার সাংসদ হলেও, পরবর্তীকালে বিজেপির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে গত ২১ ফেব্রুয়ারি দেশপ্রিয় পার্কের অমর একুশে উদ্যানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকেই এই ‘বঙ্গবিভূষণ’ সম্মান গ্রহণ করেছিলেন তিনি।
তবে রাজ্য রাজনীতিতে সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জমানায় প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপের মুখে পড়ে অবশেষে সেই মর্যাদাপূর্ণ সরকারি সম্মান খোয়ালেন বিতর্কিত এই রাজবংশী নেতা।
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