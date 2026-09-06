বদলের বাংলায় এবার 'অন্যরকম' দুর্গাপুজো! শারদোৎসব নিয়ে বিরাট বার্তা শমীকের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলায় এবার 'অন্যরকম' দুর্গাপুজো। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বললেন, 'গত বেশ কয়েক বছরে আমরা দেখেছি, পুজোর নামে অকারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত। সেটা এবার আর হবে না। রাজনীতির নামে পুজো দখল, এসব চলবে না'।
হাতে বেশির দেরি নেই। ব্যান্ডেলের বাঁশ পড়ে গিয়েছে। পুজো আসছে। এদিন বউবাজারে শতদল সংঘের খুঁটিপুজোয় শমীক বলেন, 'এবার দুর্গাপুজো একটু অন্যরকম দুর্গাপুজো হবে পশ্চিমবঙ্গে। কারণ, আমরা যারা কলকাতায় দুর্গাপুজো দেখতে অভ্যস্ত , আমরা জনপ্লাবন দেখি, গ্রামগঞ্জের মানুষকে আমাদের পুজো অংশগ্রহণ করতে দেখি। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে লেবুতলা পার্কের দিকে জনপ্লাবন শুরু হয়েছে দুপুর ২টোর পর থেকে। গত কয়েক বছর ধরে দুর্গাপুজা একটা বিপর্যয়ের ছবি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যে ভাষা বাংলাদেশে ব্যবহার হয়, প্রদীপ জ্বালতে পারবা, কিন্তু শাঁখ বাজাতে পারবা না। এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তবর্তী বেশ কিছু জেলায়'।
শমীকের আরও বক্তব্য, 'ভারত সেবাশ্রমের উদ্যোগে বেলডাঙায় মা দুর্গা বিসর্জন হত পুকুরে, মা দুর্গা নদীতে বিসর্জনের জায়গা পেত না। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্চে ২ মৃত্শিল্পী হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল, তারা দুর্গাপ্রতিমা, কালীপ্রতিমা, সরস্বতী প্রতিমা, লক্ষ্মী প্রতিমা তৈরি করে, তাই কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল। র্গাপুজোর বিসর্জনের গতিমুখ বদলে দেওয়া হল। সরকার নিয়ন্ত্রণ করে দিল, করে বিসর্জন হবে। পুরনো সরকারের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তারা পুজোর নির্ঘণ্ট তৈরি করে দেবেন, তারা বিসর্জন দেবেন'।
শমীকের স্পষ্ট বার্তা, 'পরিবর্তন হয়েছে। হঠাৎ কিছু মানুষ হাতে পতাকা তুলে নিয়ে অনিয়মের চেষ্টা করছেন। কিন্তু রাজনীতির নামে পুজো দখল জোর করে এসব চলবে না । যদি এধরনের কাজ হয় আমাদের দল সেটাকে সমর্থন করে না। এই এলাকায় মানুষ গত বেশ কয়েক বছরে দেখেছে হঠাৎ পুজোর দিনে রাস্তা বন্ধ অকারণে।সেটা এবার আর হবে না । বিচ্যুতি থাকবে না' ।
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