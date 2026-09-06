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বদলের বাংলায় এবার 'অন্যরকম' দুর্গাপুজো! শারদোৎসব নিয়ে বিরাট বার্তা শমীকের

Shamik Bhattacharya: 'পুরনো সরকারের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তারা পুজোর নির্ঘণ্ট তৈরি করে দেবেন, তারা বিসর্জন দেবেন। ভারত সেবাশ্রমের উদ্যোগে বেলডাঙায় মা দুর্গা বিসর্জন হত পুকুরে, মা দুর্গা নদীতে বিসর্জনের জায়গা পেত না'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 06, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:00 PM IST
বদলের বাংলায় এবার 'অন্যরকম' দুর্গাপুজো! শারদোৎসব নিয়ে বিরাট বার্তা শমীকের
Image Credit: শারদোৎসব নিয়ে বিরাট বার্তা শমীকের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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