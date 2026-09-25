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'আমি ডিম খাওয়ার রিস্ক নিতে রাজি নই', কেন হঠাত্‍ একথা বললেন শমীক?

Shamik Bhattacharya: 'সিপিএম, যাঁদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস ও সমস্ত বিরোধীদের লড়াই ছিল, তারা তৃণমূল কংগ্রেস ২০০৮ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে সম্পৃত্ত হয়ে গিয়েছে। যাঁদের হার্মাদ বলেছিল, তারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়েছে। এখন বিজেপিও যদি সেই পথে, হাঁটে তাহলে বিজেপির জন্য ডিম অপেক্ষা করবে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 25, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:01 PM IST
'আমি ডিম খাওয়ার রিস্ক নিতে রাজি নই', কেন হঠাত্‍ একথা বললেন শমীক?
Image Credit: বড় বার্তা শমীকের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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