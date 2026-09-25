'আমি ডিম খাওয়ার রিস্ক নিতে রাজি নই', কেন হঠাত্‍ একথা বললেন শমীক?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলায় এবার দলের নিচুতলা কর্মীদের বার্তা দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সরাসরি নয়, ইঙ্গিতে। বললেন, 'রাজ্যের মানুষ আমাদের ক্ষমতায় এনেছেন। কিন্তু যদি আমাদের ব্যবহার আমাদের কথা আমাদের শব্দ চয়ন দেখে মানুষ যদি বুঝে যায় আমারা রাজ্যে মানুষের সেবা করতে আসিনি,আমরা শাসন করতে এসেছি। তবে আমাদের ভাবধারা থেকে আমরা সরে যাব'।
শমীক বলেন, 'সিপিএম, যাঁদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস ও সমস্ত বিরোধীদের লড়াই ছিল, তারা তৃণমূল কংগ্রেস ২০০৮ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে সম্পৃত্ত হয়ে গিয়েছে। যাঁদের হার্মাদ বলেছিল, তারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়েছে। এখন বিজেপিও যদি সেই পথে, হাঁটে তাহলে বিজেপির জন্য ডিম অপেক্ষা করবে। আমার তো বয়স হয়েছে, মাথার চুলও আগের থেকে কমে গিয়েছে। আমি ওই ডিম খাওয়ার রিস্ক নিয়ে রাজি নই'।
শমীকের স্পষ্ট কথা, 'যে রাজনৈতিক দল ২১ রাজ্য সরকার পরিচালনার দায়িত্ব আছে, ৩ বার ক্ষমতায় এসেছে কংগ্রেসের গর্ভ থেকে জন্ম না নিয়ে, নিজের মতাদর্শ, রাজনৈতিক অবস্থানটা ঠিক রেখে, সেই দলকে কেউ তৃণমূল বানিয়ে দিতে পারবে। যাঁরা তৃণমূল বানা চাইবে,তাঁরা এখানে বিলীন হয়ে যাবে'।
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