/তোলাবাজিকে এবার তালা? শমীকের কড়া বার্তার পর সাসপেন্ড ২২ বিজেপি কর্মী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তোলাবাজিতে এবার তালা? রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সতকবার্তার পর কড়া পদক্ষেপ বিজেপির। দলের ২২ জনকে কর্মীকে সাসপেন্ড করল গেরুয়াশিবির।
রাজ্য পালাবদলের পর সারছে না পুরনো রোগ! বিজেপির জমানাতেও দেদার 'তোলাবাজি'। দলের একাংশকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন শমীক। বলেছিলেন,'সমস্ত কিছুর সমাধান করা যায়নি। আমি যদি আমার দলের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে আপনাদের বলি, আমি সমস্ত জায়গায় তোলাবাজি বন্ধ করে দিতে পেরেছি, তাহলে ভুল বলছি। বিচ্যুতি আছে। একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মানুষ দীর্ঘদিন চলে গিয়েছে। একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, বদল হয়ে গিয়েছে, এমন নয়'।
শমীকের বক্তব্য ছিল, 'কেউ ৪ ঘণ্টার মধ্যে শাসকদলে যোগ দিয়ে ফেলেছেন। এবং আমাদের দলেরই কারও মধ্যে সুপ্ত কিছু বাসনা ছিল। যেগুলো অতৃপ্ত অবস্থায় এতদিন ছিল, সেগুলো এখন ফুটে বেরিয়েছে। সেও কারও কারও সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এটা অস্বীকার করলে মিথ্যাচার হবে। আমরা দলের পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার। আমি আবারও বলছি, পুরোপুরি করতে পেরেছি, সেরকম নয়। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত কঠোরভাবে এগুলোকে বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন'।
একই সুর শোনা গিয়েছিল দিলীপ ঘোষের গলায়ও। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'তোলাবাজির সংস্কৃতি এত তাড়াতাড়ি উঠে যাবে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। পুলিসকে বলা হয়েছে অভিযোগ আসলে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের বহু নেতা আছে যারা এই মধুতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে পার্টি নজর রেখেছে চেষ্টা করছে'।
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