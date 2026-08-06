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তোলাবাজিকে এবার তালা? শমীকের কড়া বার্তার পর সাসপেন্ড ২২ বিজেপি কর্মী

BJP suspends 22 workers:  রাজ্য পালাবদলের পর সারছে না পুরনো রোগ! বিজেপির জমানাতেও দেদার 'তোলাবাজি'।  একের এক অভিযোগে এবার কড়া পদক্ষেপ গেরুয়াশিবিরের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 06, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:07 PM IST
তোলাবাজিকে এবার তালা? শমীকের কড়া বার্তার পর সাসপেন্ড ২২ বিজেপি কর্মী
Image Credit: তোলাবাজিতে কড়া বিজেপি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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