West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই পরিবর্তন চাইছেন: ভোট শেষে বিস্ফোরক শুভেন্দু, বড় ভবিষ্যদ্বাণী
West Bengal Assembly Election 2026: 'একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্য়ে ক্ষমতায় আসছে বিজেপি'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোটের উপর শান্তিপূর্ণই। বড় কোনও অশান্তির খবর নেই। 'একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্য়ে ক্ষমতা আসছে বিজেপি', ভোট মিটতেই ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বললেন,'লোকসভা ভোটে যা করেছে, এবার তৃণমূল কিচ্ছু করতে পারেনি। ভবানীপুরে তৃণমূলের অনেক লোক যোগাযোগ রেখেছিল। ৪ তারিখের পর দেখা হবে'।
'নির্বাচনের উৎসব, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব'। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছে, 'স্বাধীনতার পর দু'দফার মিলিয়ে সর্বোচ্চ ভোটদানে সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গ'। শুভেন্দুর দাবি, 'পরিবর্তন যে হবে, এই বিপুল ভোটদান সেই প্রমাণ করছে। হিন্দুরা আমাদের ঢেলে ভোট দিয়েছে। মুসলমানরাও বাদ যাননি। খিদিরপুরে অনেক পর্দায় ঢাকা বয়স্ক মানুষ প্রণাম করছিল আজ। সব মুসলমান খারাপ না'।
এবারের বিধানসভা ভোটে ভরকেন্দ্র ছিল ভবানীপুর। আজ, সকাল থেকে পথে নেমেছিলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা কার্যত নজিরবিহীন। শুভেন্দু বলেন, 'বয়স হয়েছে তো, আমার সঙ্গে পারেনি। আমি বহু আবাসন বা অন্য অনেক অনেক বুথে গিয়েছি। দৌড়ে আমার সঙ্গে পারেননি। তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে জুনিয়র ছিলাম'।
শুভেন্দুর কথায়, 'অসীম বসুর বাড়িতে আড্ডা বসিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার গাড়ি দেখে ওনার ভিতরে ঢুকে যাওয়ার দরকার ছিল না । আমি শালীনতা জানি। ওনার ভয় বিজেপিকে, এটা দেখেই বোঝা যায়'। বলেন, আমি মিত্র ইনস্টিটিউটে ঢুকেছিলাম। আমাকে দেখে যেভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছেন, তাতে বুঝেছি বহু পুরনো তৃণমূল কংগ্রেসে কর্মীদের ভোটও আমি পেয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস একটা ক্যাম্পে আমাকে কোল ড্রিংকস খাইয়েছে। আমার মনে হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই পরিবর্তন চাইছেন'।
ভবানীপুরে বিজেপির প্রার্থীর সাফ কথা, 'আমি নিশ্চিত কমপক্ষে ২০ হাজার ভোট হারবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে অল্প কিছু লিড থাকবে। বাকি সকল বুথে বিজেপির লিড থাকবে'।
