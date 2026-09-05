Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /মধ্যরাতে বাঘাযতীনে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! যুগলের বচসা থামাতে গিয়ে বেধড়ক মারধর দুই বিজেপি নেতাকে

মধ্যরাতে বাঘাযতীনে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! যুগলের বচসা থামাতে গিয়ে বেধড়ক মারধর দুই বিজেপি নেতাকে

বিজেপি যুব মোর্চা সভাপতির দাবি, হামলাকারীরা নিজেদের তৃণমূল কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছিল। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এলাকায় প্রায়শই সমাজবিরোধীদের আনাগোনা ও নেশার আসর বসে, সেই থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। সংঘর্ষে বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদকও আহত, মাথা ও চোখে চোট লেগেছে বলে দাবি।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 05, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:34 PM IST
মধ্যরাতে বাঘাযতীনে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! যুগলের বচসা থামাতে গিয়ে বেধড়ক মারধর দুই বিজেপি নেতাকে

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভুল শুধরে এগোতে হবে!শিক্ষক নিয়োগ, 'সিএম শ্রী' স্কুল, DA-র বকেয়া নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্য
2
3
4
5