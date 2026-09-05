/মধ্যরাতে বাঘাযতীনে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! যুগলের বচসা থামাতে গিয়ে বেধড়ক মারধর দুই বিজেপি নেতাকে

অয়ন ঘোষাল: যাদবপুর এলাকা জুড়ে গত কয়েক দিন ধরে চলা উত্তেজনার মধ্যেই এবার প্রকাশ্য রাস্তায় দুই বিজেপি নেতাকে বেধড়ক মারধর। অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনার সূত্রপাত। মারধরের জেরে বিজেপির যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি-সহ দুই নেতার মাথা ও মুখ ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। আক্রান্ত দুই বিজেপি নেতার নাম সৌম্যদীপ সাহা (যুব মোর্চা মণ্ডল সভাপতি) এবং রাতুল মণ্ডল (যুব মোর্চা সাধারণ সম্পাদক)। পরবর্তীতে এই নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গত শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বাঘাযতীন এলাকা। ঘটনার জেরে যাদবপুর থানায় দু’পক্ষই পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছে। বিজেপি সভাপতির দাবি, হামলাকারীরা নিজেদের 'তৃণমূল কর্মী' বলে পরিচয় দিয়েছে।
ঠিক কী ঘটেছিল?
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটে গত শুক্রবার রাতে আনুমানিক রাত আড়াইটে নাগাদ বাঘাযতীন এলাকায়। রাস্তায় এক যুগলের মধ্যে প্রচণ্ড বচসা চলছিল। সেই সময় বিজেপি নেতারা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এলাকায় অসামাজিক পরিস্থিতি তৈরি হতে দেখে বিজেপির যুব মোর্চার স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি সেখানে গিয়ে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি ওই যুগলকে ঝগড়া থামিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন।
অভিযোগ, এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ওই যুগল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাস্তায় পড়ে থাকা ইট তুলে নিয়ে তারা বিজেপি নেতার ওপর চড়াও হয় এবং তাঁকে সজোরে আঘাত করে। এই হামলায় বিজেপির ওই যুব মোর্চা নেতা-সহ সঙ্গে থাকা আরও এক সহকর্মী মারাত্মক আঘাত পান। তাঁদের মাথা এবং মুখ ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান।
রণক্ষেত্র বাঘাযতীন
আক্রান্ত বিজেপি নেতারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দলীয় সতীর্থ ও যুব মোর্চার বন্ধুবান্ধবদের ফোন করে খবর দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজেপি যুব মোর্চার বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থক ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাঁদের উপস্থিতির পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি থেকে শুরু করে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। রাত আড়াইটে থেকে ভোর সাড়ে ৪টে পর্যন্ত গোটা বাঘাযতীন এলাকা দফায় দফায় উত্তপ্ত থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দাদের রাতের ঘুম উড়ে যায়।
বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, বাঘাযতীন ও সংলগ্ন এলাকায় প্রায়শই সমাজবিরোধীদের আনাগোনা এবং নেশার আসর বসে। সেই অসামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় এই হামলা। তবে বিষয়টিতে রাজনৈতিক মাত্রা যোগ হয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা সভাপতির একটি দাবিতে। তাঁর অভিযোগ, হামলাকারীরা ঘটনার সময়ে নিজেদের তৃণমূল কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছিল। ফলে পুরো বিষয়টিকে পরিকল্পিত রাজনৈতিক আক্রমণ বলেই দাবি করছে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব।
পুলিসি তদন্ত
ঘটনার পর আহত বিজেপি নেতাদের চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অন্যদিকে অন্য পক্ষের থেকেও পাল্টা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে থানা সূত্রে খবর। যাদবপুর থানার পুলিস জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকা সংলগ্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিস সূত্রে আরও স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তদন্তে যাঁর বা যাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হবে ও দোষী সাব্যস্ত হবেন, তাঁদের সকলকেই দ্রুত গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)