'রাতে জোরে জোরে ধাক্কা, দরজা খুলতেই শুনলাম এক্ষুনি বেরিয়ে আসুন আগুন লেগেছে', বাংলাদেশি নাগরিকের হাড়হিম বর্ণনা

অয়ন ঘোষাল ও বিক্রম দাস: গভীর রাতে বিধ্বংস আগুনের গ্রাসে কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেল। তবে আগুন নয়, এখনওপর্যন্ত যে ৯ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে তারা বিষাক্ত ধোঁয়ার শিকার। আগুনের খবর পাওয়ার পরও তড়িঘড়ি হোটেল থেকে বের হতে পারেননি তারা। কারণ হোটেলের মূল গেটে তালা দেওয়া ছিল। একটি বিল্টিংয়ে ছিল একাধিক হোটেল ও গেস্ট হাউস। ভেতরে অলিগলি রাস্তা। ফলে একসঙ্গে অনেকেই আটকে পড়েন। সেই ঘটনার বর্ণানা দিলেন আবাসিকরা।
মঙ্গলবার রাত দুটে থেকে আড়াইটে নাগাদ আগুন লাগে শিখা ইন নামে ওই হোটেলে। আগুন টের পেয়েই হোটেলের এক কর্মী আবাসিকদের ঘুম থেকে তোলেন। তার পরই গেটের দিকে দৌড়। বাংলাদেশের ঢাকার মিরপুর থেকে কলকাতায় চিকিত্সা করাতে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। তিনি জি ২৪ ঘণ্টাকে বলেন, স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে হোটেলে উঠেছিলাম। বাচ্চার অপারেশন হয়েছে। রাতে হোটেলের বয় জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। দরজা খোলার পর উনি বললেন আগুন লেগে গিয়েছে। এক্ষুনি নেমে আসুন। বাচ্চা নিয়ে কোনওক্রমে নেমে পড়েছি। ব্যাগ ভিতরে রয়ে গিয়েছে। তাইবা হোটলের ৪ নম্বর রুমে ছিলাম, ফাস্ট ফ্লোরে।
ঢাকার গাজিপুর থেকে আসা অন্য এক ব্যক্তি বলেন, রাত দুটোর দিকে শুনতে পেলাম মানুষজন চিত্কার করেছে আগুন আগুন বলে। দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে দেখি উপরে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে দমকল এসে গিয়েছিল। কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা বলতে পারছি না।
দমকল সূত্রে খবর, রাত দুটো নাগাদ আগুন লাগে। আগুনের কথা জানার পর আবাসিকরা হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে কিন্তু মূল গেটে তালা দেওয়া ছিল। ফলে অনেকেই চেষ্টা করলেওঅনেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যায় তাদের। অনেকেই আবার একজিট গেট খুঁজে পাননি। এখনওপর্যন্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে ১ শিশু সহ মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের অধিকাংশই বাংলাদেশি। জানা যাচ্ছে কোনও ফায়ার অ্যালার্ম বাজেনি। এখনও পর্যন্ত ২ হোটেল ম্য়ানেজারকে আটক করা হয়েছে। হোটেলের আগুন মারা গিয়েছেন সন্দীপ পাসোয়ান(১৯) নামে এক হোটেল কর্মী। ৬ মাসে আগে তিনি হোটেলের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। বাড়ি ঝাড়খণ্ডে।
বীরভূমের এক যুবক ছিলেন ওই হোটেলে। তিনি বলেন, দুটো নাগাদ আগুন লাগে বলে শুনছি। আমরা খবর পাই দুটো পনের নাগাদ। হঠাত্ মহিলাদের চিত্কার শুনতে পাই। গেট খুলতেই ধোঁয়া ঢুকে গেলে ঘরে। কিছু দেখতে পারছিলাম না। এর মধ্যেই ফায়ার ব্রিগেডের দুই কর্মী এসে বললেন তাড়াতাড়ি নেমে আসুন। আমরা নেমে চলে এলাম। অন্ধকারে হাতড়ে নীচে নেমে এলাম। কিছু দেখতে পারছিলাম না।
তারাপীঠের হোটেলে আগুনের পর কীভাবে ব্যাংয়ের ছাতার মতো গজিয়ে ওটা হোটেলগুলি কীভাবে চলছিল সেটা এখন প্রশ্ন। গতবছর মেছুয়ার ঋতুরাজ হোটেলের আগুনে ১৪ জনের মৃত্যু হয়। রাজ্য বা ভিন রাজ্যের মানুষজনের পাশাপাশি মধ্য কলকাতার ওইসব হোটেল থাকেন অনেক বিদেশিও। এদের অধিকাংই আবার বাংলাদেশি। পুলিস সূত্রে জানা যাচ্ছে ওইসব হোটেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্তে আসবেন ফরেন্সির বিশেষজ্ঞরা।
এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী যারা হোটেলের ধোঁয়ার দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশি নাগরিক। এদের মধ্য়ে পুরুষ ৬ জন, মহিলা ২ জন এবং ১ জন শিশু। রাতেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। হোটলের মধ্যে কেউ আটকে নেই। এসি থেকেই আগুন বলেই জানা যাচ্ছে। হোটেলের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার পথ অত্যন্ত সরু। ফলে অনেকে বেরবোর রাস্তা না পেয়ে ছাদে উঠে পড়েন। দমকল অনেকেই বের করে আনে। খবর পেয়েই ছুটে আসে দমকল। তাদের তত্পরতা না থাকলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারত।
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