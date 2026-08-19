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  • /রাতে জোরে জোরে ধাক্কা, দরজা খুলতেই শুনলাম এক্ষুনি বেরিয়ে আসুন আগুন লেগেছে, বাংলাদেশি নাগরিকের হাড়হিম বর্ণনা

'রাতে জোরে জোরে ধাক্কা, দরজা খুলতেই শুনলাম এক্ষুনি বেরিয়ে আসুন আগুন লেগেছে', বাংলাদেশি নাগরিকের হাড়হিম বর্ণনা

Kolkata Hotel Fire: ঢাকার গাজিপুর থেকে আসা অন্য এক ব্যক্তি বলেন, রাত দুটোর দিকে শুনতে পেলাম মানুষজন চিত্কার করেছে আগুন আগুন বলে। দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে দেখি উপরে আগুন লেগেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 19, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:40 AM IST
'রাতে জোরে জোরে ধাক্কা, দরজা খুলতেই শুনলাম এক্ষুনি বেরিয়ে আসুন আগুন লেগেছে', বাংলাদেশি নাগরিকের হাড়হিম বর্ণনা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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