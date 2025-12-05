English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Blood Donation Camp: নিউটাউনে HDFC ব্যাংকের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

Blood Donation Camp  স্রেফ কলকাতাই নয়, প্রতিবছর নিজস্ব CRS-র উদ্যোগে দেশের একশোরটিও বেশি শহরে  রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। 

Dec 5, 2025
Blood Donation Camp: নিউটাউনে HDFC ব্যাংকের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  ১৭ তম বার্ষিক রক্তদান শিবির। আয়োজক, HDFC ব্য়াংক। নিউটাউনে ব্যাংকে শাখায় অনুষ্ঠিত হল এই রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন বিধাননগরের পুলিস কমিশনার  মুকেশ কুমার, গৌরব রয় (গ্ৰুপ হেড,অপারেশন)-সহ ব্যাংকের পদস্থ আধিকারিকরা।

দেশের প্রথমসারির বেসরকারি ব্যাংক  HDFC। স্রেফ কলকাতাই নয়, প্রতিবছর নিজস্ব CRS-র উদ্যোগে দেশের একশোরটিও বেশি শহরে  রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। সেই রক্তদান শিবির সতেরো বছরে পা দিল।  এই শিবিরে অংশ নেন HDFCব্যাংকের কর্মচারী, গ্রাহক, সেনাবাহিনীর সদস্য ও সরকারি-বেসরকারি কলেজের পড়ুয়ারাও।

শরীর সুস্থ থাকলে  ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী রক্ত দিতে পারবেন। ২০০৭ সালের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে HDFC ব্য়াংক। প্রথম বছরেই ৫৫৩৩ শিবিরে সংগৃহীত রক্তের পরিমাণ ছিল ৪৩৮৫ ইউনিট। এখনও পর্যন্ত এই উদ্য়োগে সামিল হয়েছে ৪৪ সেন্টার। ২০২৪ সালে ১৪০৮ টি জায়গা জুড়ে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল। সব চেয়ে বেশি রক্ত সংগ্রহ রেকর্ড হয়েছিল ২০১৩ সালে।

