Zee News Bengali
  • Kolkata Airport: উড়ানের ঠিক আগে ভয়ংকর কাণ্ড! কলকাতা বিমানবন্দরে হুড়োহুড়ি, রুদ্ধশ্বাস...

Kolkata Airport: উড়ানের ঠিক আগে ভয়ংকর কাণ্ড! কলকাতা বিমানবন্দরে হুড়োহুড়ি, রুদ্ধশ্বাস...

Indigo Flight Bomb Threat: কলকাতা থেকে শিলং ইন্ডিগো বিমানে বোমা রাখা আছে এমন একটি হুমকি আসে কলকাতা বিমানবন্দরে। যা নিয়ে ইন্ডিগো বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। বিমানটি ৯.১৫ নাগাদ কলকাতা থেকে শিলং রওনা দেওয়ার কথা ছিল। তার আগেই এই হুমকি আসে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 14, 2026, 11:27 AM IST
Kolkata Airport: উড়ানের ঠিক আগে ভয়ংকর কাণ্ড! কলকাতা বিমানবন্দরে হুড়োহুড়ি, রুদ্ধশ্বাস...

সৌমেন ভট্টাচার্য: কলকাতা বিমানবন্দরে ফের বোমাতঙ্ক। এবার নিশানায় কলকাতা থেকে শিলংগামী ইন্ডিগোর একটি যাত্রীবাহী বিমান। শনিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় দমদম বিমানবন্দরে। বিমানে বোমা রাখা আছে- এমন একটি হুমকি চিরকুট উদ্ধারের পরেই তড়িঘড়ি উড়ানের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্ডিগোর 6E7304 নম্বর বিমানটি শনিবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিট নাগাদ শিলংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। যাত্রীরা বিমানে ওঠার পর বিমানকর্মীরা রুটিন তল্লাশির সময় বিমানের বাথরুম ভেতরে একটি সন্দেহজনক চিরকুট পড়ে থাকতে দেখেন। ওই কাগজে লেখা ছিল যে বিমানের ভেতরে বোমা রাখা আছে।

বিষয়টি নজরে আসতেই বিমানকর্মীরা কালক্ষেপ না করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে খবর দেন। মুহূর্তের মধ্যে বিমানবন্দরে সতর্কতা জারি করা হয়। প্রোটোকল মেনে বিমানে থাকা সমস্ত যাত্রীকে দ্রুত নিচে নামিয়ে আনা হয়। তাঁদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি বিচ্ছিন্ন বে-তে (Isolation Bay) রাখা হয়। সেখানে সিআইএসএফ (CISF) এবং বম্ব স্কোয়াডের প্রতিনিধিরা স্নিফার ডগ নিয়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেন। যাত্রীদের সমস্ত মালপত্র বিমান থেকে নামিয়ে পুনরায় স্ক্যান করা হচ্ছে।

কে বা কারা ওই চিরকুটটি বাথরুমে রেখেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। যাত্রীদের তালিকার পাশাপাশি বিমানের সিসিটিভি ফুটেজ এবং গ্রাউন্ড স্টাফদের গতিবিধিও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এটি কোনও বড় ষড়যন্ত্র নাকি নিছকই আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, বিমানের ভেতরে এ ধরণের হুমকি পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চলায় শিলংগামী ওই ফ্লাইটের উড়ানের কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছে, যার ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Kolkata AirportIndigo FlightBomb Threat6E7304Shillong FlightBomb scareDum dum Airport
