Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /বাঘের হামলার ব্রেন ডেথ মৈপীঠের মত্স্যজীবীর, স্বামীর সব অঙ্গ দান করতে রাজি হলেন স্ত্রী

বাঘের হামলার 'ব্রেন ডেথ' মৈপীঠের মত্স্যজীবীর, স্বামীর সব অঙ্গ দান করতে রাজি হলেন স্ত্রী

Organ Donation: এপিডিআর এর তরফে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল পরিবার ও অন্যদের সঙ্গে লাগাতার কথাবার্তা বলে অঙ্গদানের গুরুত্ব তাদের বোঝাতে সমর্থ হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 08, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:06 PM IST
বাঘের হামলার 'ব্রেন ডেথ' মৈপীঠের মত্স্যজীবীর, স্বামীর সব অঙ্গ দান করতে রাজি হলেন স্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বাঘের হামলার 'ব্রেন ডেথ' মৈপীঠের মত্সজীবীর, স্বামীর সব অঙ্গ দান করতে রাজি হলেন স্ত্র
2
3
4
5