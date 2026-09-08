বাঘের হামলার 'ব্রেন ডেথ' মৈপীঠের মত্স্যজীবীর, স্বামীর সব অঙ্গ দান করতে রাজি হলেন স্ত্রী

অয়ন ঘোষাল: সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত মৎসজীবী আজিত মোল্লার(৩৬) 'ব্রেন ডেথ' হয়ে গিয়েছে। তার পরেই তাঁর সব অঙ্গ দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবার। আজ মঙ্গলবার তার সব অঙ্গ দান করা হবে। বর্তমানে পিজি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে ভেন্টিলেশনে আছেন আজিত মোল্লা।
গত ২ সেপ্টেবর সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত হলে ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করা হয় আজিত মোল্লাকে। কয়েকদিন ধরে ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে গতকাল আজিতের পরিবারের লোকদের পিজি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা অঙ্গ দানের প্রস্তাব দেয়। আজিতের পরিবারের কিছু সদস্য এপিডিআর এর সঙ্গে যোগাযোগ করে সবাইকে বিশেষত পরিবারকে রাজি করানোর অনুরোধ করে।
এপিডিআর এর তরফে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল পরিবার ও অন্যদের সঙ্গে লাগাতার কথাবার্তা বলে অঙ্গদানের গুরুত্ব তাদের বোঝাতে সমর্থ হয়। এবং আজিতের স্ত্রী সম্মতিপত্রে সাক্ষর করতে রাজি হয়।
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মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালে সাক্ষর করা ফর্ম জমা পড়লে হাসপাতাল অঙ্গ গ্রহীতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং অঙ্গদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। আজিত মোল্লার বাড়ি কুলতলির মৈপিঠের নগেনাবাদ এলাকায়। তার স্ত্রী এবং ৪ টি শিশু কন্যা আছে।
এই প্রথম সুন্দরবনের পশ্চাদপদ এলাকার একজন স্বল্প শিক্ষিত মানুষ অঙ্গ দেবেন। যা সত্যিই এই সময়ে অভাবনীয়। সমগ্র কাজে সুন্দরবনে এপিডিআর এর দায়িত্ব প্রাপ্ত সংগঠক মিঠুন মন্ডলের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য।
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