Zee News Bengali
Park Street Murder: মল্লিকবাজারে প্রকাশ্য রাস্তায় বচসা থেকে হাতাহাতি! দাদাকে ধাক্কা মেরে ‘খুন’ ভাইয়ের...

Kolkata News: মল্লিকবাজারে ভাইয়ের ধাক্কায় দাদার মৃত্যু। সম্পত্তির বিবাদে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় রাজপথ। ঘটনায় গ্রেফতার ১। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 31, 2025, 03:10 PM IST
অয়ন ঘোষাল: খাস কলকাতার রাস্তায় বসত বাড়ি নিয়ে দুই ভাইয়ের বিবাদের জেরে মর্মান্তিক পরিণতি। মল্লিকবাজার এলাকায় ভাইয়ের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন ৫৫ বছর বয়সী অসুস্থ বড় ভাই নীরাজ জয়সওয়াল, এমনটাই অভিযোগ। ঘটনার পর এলাকাতেই দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন অভিযুক্ত। গভীর রাতে অভিযুক্ত ভাই ধীরাজ জয়সওয়ালকে গ্রেফতার করেছে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিস।

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ৩৬/এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের বাড়িতে গত ৪০ বছর ধরে বসবাস জয়সওয়াল পরিবারের। উত্তর কলকাতার কৈলাশ বসু স্ট্রিটেও তাঁদের একটি শরিকি বাড়ি রয়েছে। মৃত নীরাজ জয়সওয়াল মল্লিকবাজারের বাড়িতেই থাকতেন। তিনি গত কয়েক মাস ধরে ‘সিরোসিস অফ লিভার’-এ আক্রান্ত ছিলেন এবং শারীরিক ভাবে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ধীরাজ তাঁর বড় দাদার বাড়ির নিচে এসে চিৎকার শুরু করেন। অভিযোগ, মল্লিকবাজারের গোটা বাড়িটি দাদা একাই দখল করতে চাইছেন— এই ধারণা থেকেই বিবাদের সূত্রপাত। দুই ভাইয়ের বাদানুবাদ দ্রুত হাতাহাতিতে পৌঁছায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, কথা কাটাকাটির সময় ধীরাজ তাঁর অসুস্থ ও অশক্ত দাদাকে সপাটে ধাক্কা মারেন। লিভারের কঠিন অসুখে ভোগা নীরাজ সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান এবং অচৈতন্য হয়ে পড়েন।

অচৈতন্য অবস্থায় নীরাজকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকদের দীর্ঘ লড়াই সত্ত্বেও রাত ১২টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, দাদাকে হাসপাতালে পাঠানোর পরেও এলাকাতেই দীর্ঘক্ষণ ‘রোয়াব’ দেখাচ্ছিলেন অভিযুক্ত ধীরাজ। পরে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হতেই পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করে।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

kolkata newsMallick BazarProperty disputeBrother Kill Brotherpark street police
