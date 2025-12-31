Park Street Murder: মল্লিকবাজারে প্রকাশ্য রাস্তায় বচসা থেকে হাতাহাতি! দাদাকে ধাক্কা মেরে ‘খুন’ ভাইয়ের...

Park Street Murder: মল্লিকবাজারে প্রকাশ্য রাস্তায় বচসা থেকে হাতাহাতি! দাদাকে ধাক্কা মেরে ‘খুন’ ভাইয়ের...
Kolkata News: মল্লিকবাজারে ভাইয়ের ধাক্কায় দাদার মৃত্যু। সম্পত্তির বিবাদে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় রাজপথ। ঘটনায় গ্রেফতার ১।
অয়ন ঘোষাল: খাস কলকাতার রাস্তায় বসত বাড়ি নিয়ে দুই ভাইয়ের বিবাদের জেরে মর্মান্তিক পরিণতি। মল্লিকবাজার এলাকায় ভাইয়ের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন ৫৫ বছর বয়সী অসুস্থ বড় ভাই নীরাজ জয়সওয়াল, এমনটাই অভিযোগ। ঘটনার পর এলাকাতেই দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন অভিযুক্ত। গভীর রাতে অভিযুক্ত ভাই ধীরাজ জয়সওয়ালকে গ্রেফতার করেছে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিস।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ৩৬/এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের বাড়িতে গত ৪০ বছর ধরে বসবাস জয়সওয়াল পরিবারের। উত্তর কলকাতার কৈলাশ বসু স্ট্রিটেও তাঁদের একটি শরিকি বাড়ি রয়েছে। মৃত নীরাজ জয়সওয়াল মল্লিকবাজারের বাড়িতেই থাকতেন। তিনি গত কয়েক মাস ধরে ‘সিরোসিস অফ লিভার’-এ আক্রান্ত ছিলেন এবং শারীরিক ভাবে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন।
মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ধীরাজ তাঁর বড় দাদার বাড়ির নিচে এসে চিৎকার শুরু করেন। অভিযোগ, মল্লিকবাজারের গোটা বাড়িটি দাদা একাই দখল করতে চাইছেন— এই ধারণা থেকেই বিবাদের সূত্রপাত। দুই ভাইয়ের বাদানুবাদ দ্রুত হাতাহাতিতে পৌঁছায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, কথা কাটাকাটির সময় ধীরাজ তাঁর অসুস্থ ও অশক্ত দাদাকে সপাটে ধাক্কা মারেন। লিভারের কঠিন অসুখে ভোগা নীরাজ সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান এবং অচৈতন্য হয়ে পড়েন।
অচৈতন্য অবস্থায় নীরাজকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকদের দীর্ঘ লড়াই সত্ত্বেও রাত ১২টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, দাদাকে হাসপাতালে পাঠানোর পরেও এলাকাতেই দীর্ঘক্ষণ ‘রোয়াব’ দেখাচ্ছিলেন অভিযুক্ত ধীরাজ। পরে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হতেই পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করে।
