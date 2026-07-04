বিএসএনএল আনছে মাসিক মাত্র ₹২৫৯-এর 'রুরাল ফাইবার এন্ট্রি প্ল্যান', কত জিবি নেট, মিলবে আর কী সুবিধে?

অয়ন শর্মা: গ্রাম বাংলায় ডিজিটাল বিপ্লবের লক্ষ্যে ভারত নেট প্রকল্পে জোর। পশ্চিমবঙ্গে ৩৩৪০ গ্রাম পঞ্চায়েতে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
গ্রামীণ ভারতে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দিতে কেন্দ্র সরকারের ডিজিটাল ভারত নিধি-র আওতায় বাস্তবায়িত ভারত নেট (BharatNet) প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গ্রামীণ টেলিকম প্রকল্প হিসেবে দেশের ২.৬৪ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৩.৮৪ লক্ষ অ-গ্রাম পঞ্চায়েত (Non-GP) গ্রামকে ব্রডব্যান্ড পরিষেবার আওতায় আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
শনিবার কলকাতার টেলিফোন ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে বিএসএনএল (BSNL)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, ডিজিটাল ভারত নিধির উদ্যোগে বিএসএনএলের মাধ্যমে আগামী দিনে গ্রামীণ ভারতের প্রতিষ্ঠান ও পরিবারগুলিতে প্রায় ১.৫ কোটি ভারত ফাইবার (Bharat Fiber) সংযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গে ভারত নেট প্রকল্পের আওতায় ৩,৩৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে উচ্চগতির অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি চাহিদার ভিত্তিতে প্রায় ৩২ হাজার অ-গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামেও ইন্টারনেট পরিষেবা সম্প্রসারণ করা হবে। আগামী তিন বছরে অতিরিক্ত ১৮ হাজার কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল বসানো হবে, যার মাধ্যমে আরও ৬৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত উচ্চগতির ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।
এছাড়াও ৩২ হাজার অ-গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামে ভারত নেট প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে, যা আগামী দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গ্রামে শেষ মাইল পর্যন্ত ফাইবার সংযোগ পৌঁছে দিতে ভারতনেট উদ্যামী (BharatNet Udyami-BNU) মডেল চালু করেছে বিএসএনএল। স্থানীয় ব্যক্তি, উদ্যোক্তা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG), গ্রাম পঞ্চায়েত, বিভিন্ন সংস্থা ও ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী (ISP) এই উদ্যোগের অংশীদার হতে পারবেন। এর মাধ্যমে মাসিক আয়ের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।
শনিবার বিএসএনএল মাসিক মাত্র ₹২৫৯-এ 'রুরাল ফাইবার এন্ট্রি প্ল্যান' চালুর ঘোষণাও করে। ভারত নেট প্রকল্পের আওতাভুক্ত গ্রামীণ পরিবারের জন্য চালু হওয়া এই পরিকল্পনায় প্রতি মাসে ৭০০ জিবি পর্যন্ত ২৫ এমবিপিএস গতির ব্রডব্যান্ড, সারা ভারতে আনলিমিটেড ভয়েস কলিং, বিনামূল্যে ইনস্টলেশন ও ওএনটি/মডেম, এবং বিনামূল্যে Waves OTT সাবস্ক্রিপশন দেওয়া হবে।
গ্রাহকরা ruralftth.bsnl.in পোর্টালে সহজেই অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদনপত্রের অগ্রগতিও পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এছাড়া টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ৪৪৪৪-এ ফোন করে অথবা একই নম্বরে WhatsApp-এ "Hi" পাঠিয়েও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)