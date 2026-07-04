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বিএসএনএল আনছে মাসিক মাত্র ₹২৫৯-এর 'রুরাল ফাইবার এন্ট্রি প্ল্যান', কত জিবি নেট, মিলবে আর কী সুবিধে?

Rural Optical Fiber connection : পশ্চিমবঙ্গে ভারত নেট প্রকল্পের আওতায় ৩,৩৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে উচ্চগতির অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 04, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:24 PM IST
বিএসএনএল আনছে মাসিক মাত্র ₹২৫৯-এর 'রুরাল ফাইবার এন্ট্রি প্ল্যান', কত জিবি নেট, মিলবে আর কী সুবিধে?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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