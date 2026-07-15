/কলকাতা থেকে এবার দিল্লি-মুম্বই-চেন্নাই সরাসরি বাসে, কোন রুটে ভাড়া কত? লাগবে কত সময়?

অয়ন ঘোষাল: এবার আর শুধু ট্রেন বা বিমানের উপর নির্ভর করতে হবে না। কলকাতা থেকে দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু-সহ দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে সরাসরি বিলাসবহুল বাস পরিষেবা চালু হচ্ছে। পাশাপাশি ভলভো স্পেশাল বাসে পুরী যাওয়ার নতুন পরিষেবাও শুরু করছে একটি নামী পরিবহণ সংস্থা।
বুধবার করুণাময়ী বাস টার্মিনাস থেকে পরিষেবা শুরু হচ্ছে। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন। সপ্তাহের ৭ দিনই এই বাস পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থা।
কোন রুটে কত ভাড়া?
কলকাতা–দিল্লি: ভাড়া ₹২,৫০০–₹৩,০০০
কলকাতা–বেঙ্গালুরু: ভাড়া ₹৪,৫০০, সময় লাগবে প্রায় ৩৫ ঘণ্টা
কলকাতা–চেন্নাই: ভাড়া ₹৪,৭০০, সময় লাগবে প্রায় ২৪ ঘণ্টা
কলকাতা–পুরী (ভলভো স্পেশাল): ভাড়া ₹১,৫০০–₹২,০০০, সময় লাগবে প্রায় ৮ ঘণ্টা
এই বিলাসবহুল বাসগুলিতে যাত্রীদের আরামদায়ক সফরের জন্য একাধিক আধুনিক সুবিধা রাখা হয়েছে।
১) বায়ো-টয়লেট
২) বালিশ ও চাদর
৩) প্রতিটি আসনে ব্যক্তিগত টিভি স্ক্রিন সহ OTT
৪) স্ন্যাক্স, পানীয় জল, চা কফির ব্যবস্থা সহ মিনি স্ন্যাক্স বার।
শ্যামলী পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অরুণ ঘোষ জানিয়েছেন, এই পরিষেবায় যাত্রীরা প্রথম শ্রেণির এসির সমতুল্য আরাম পাবেন তৃতীয় শ্রেনীর এসির ভাড়ায় পাবেন। দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের পরিষেবার চাহিদা ছিল। কিন্তু প্রশাসনের লাল ফিতের ফাঁস এবং নানান টেকনিক্যাল জটিলতায় সেটা কোনোভাবেই হয়ে উঠছিল না। বদলের সরকার ফাস্ট অ্যাকশন মোডে আছে। তাই পালাবদলের পর এবার দিল্লি-বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ-মুম্বইয়ের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে এবার ঝড়ের বেগে ভিন রাজ্যে ছুটবে শ্যামলীর বাস।
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