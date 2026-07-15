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কলকাতা থেকে এবার দিল্লি-মুম্বই-চেন্নাই সরাসরি বাসে, কোন রুটে ভাড়া কত? লাগবে কত সময়?

Kolkata Delhi Bus Service: এই বিলাসবহুল বাসগুলিতে যাত্রীদের আরামদায়ক সফরের জন্য একাধিক আধুনিক সুবিধা রাখা হয়েছে

Written BySekender Abu ZafarReported By:Ayan Ghoshal
Published: Jul 15, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:32 AM IST
কলকাতা থেকে এবার দিল্লি-মুম্বই-চেন্নাই সরাসরি বাসে, কোন রুটে ভাড়া কত? লাগবে কত সময়?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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