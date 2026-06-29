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'ওরা ঠিক কেন বেরিয়ে গেল বুঝিনি', বিধানসভায় ঋতব্রত শিবিরের বায়রন-অস্বস্তি

Byron Biswas:  আজ, সোমবার যখন বিধানসভায় ওবিসি সংশোধনী বিল পেশ করা হচ্ছে, তখন ওয়াকআউট করেন ঋতব্রত শিবিরে বেশিরভাগ বিধায়কই। কিন্তু অধিবেশন কক্ষ ছাড়েননি সাগরদিঘির বিধায়ক।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 29, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:18 PM IST
'ওরা ঠিক কেন বেরিয়ে গেল বুঝিনি', বিধানসভায় ঋতব্রত শিবিরের বায়রন-অস্বস্তি
Image Credit: বিধানসভায় ঋতব্রত শিবিরের বায়রন-অস্বস্তিSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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