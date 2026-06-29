'ওরা ঠিক কেন বেরিয়ে গেল বুঝিনি', বিধানসভায় ঋতব্রত শিবিরের বায়রন-অস্বস্তি

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের খবরে বায়রন বিশ্বাস। ভাঙন পর্বে আগে দলকে বিড়ম্বনার ফেলেছিলেন সাগরদিঘির তৃণমূল বিধায়ক। বিধানসভায় এবার ঋতব্রত শিবিরকে অস্বস্তিতে ফেললেন সেই বায়রন।
কখন কোন শিবিরে, বোঝা মুশকিল। আপাতত ঋতব্রত শিবিরে বায়রন। আজ, সোমবার যখন বিধানসভায় ওবিসি সংশোধনী বিল পেশ করা হচ্ছে, তখন ওয়াকআউট করেন ঋতব্রত শিবিরে বেশিরভাগ বিধায়কই। ব্যতিক্রম ছিলেন ৬ বিধায়ক। যে ৬ বিক্ষুদ্ধ বিধায়ক অধিবেশনে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বায়রনও।
কেন ওয়াকআউট করলেন না? বায়রনের অকপট স্বীকারোক্তি, 'ওরা কেন বেরিয়ে গেল, ঠিক বুঝিনি। তাই হাউসেই ছিলাম'। বস্তুত, বিধানসভা নিজের আসন ছেড়ে উঠে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথাও বলতে দেখা যায় বায়রনকে। কী বিষয়ে কথা হল? তা নিয়ে অবশ্য় মুখে কুলুপ এঁটেছেন সাগরদিঘির বিধায়ক।
এদিকে ধর্মতলায় একুশের জুলাই সমাবেশ রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে তৃণমূলে অন্দরে এখন রীতিমতো দড়ি টানাটানি চলছে। এরমধ্যেই রবিবার ফিতে হাতে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে দড়ি হাতে রাস্তায় নেমেছিলেন কুণাল ঘোষ, দোলা সেনরা।
বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন,'অনুমতি নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি করবেন। আমাকে একশো চারবার হাইকোর্টে যেতে হয়েছে। আমি বললাম যানজট হয়ে যাবে। আমরা ধারণা ছিল প্রচুর লোক আসবে। আমরা ধারণা ছিল না, পাঁচ-ছয়শো লোক হবে। আমি বললাম, ওয়াই চ্যানেলে করুন। করলেন, কে বাধা দিয়েছে? তা বলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়ে, কলকাতার রাস্তায় ফিতে চলে যাবেন, মামার বাড়ি নাকি! কে অধিকার দিয়েছে আপনাকে! অনুমতি চাইবেন, কোথায় দেব বলে দেব'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)