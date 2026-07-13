/তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বিরাট শাস্তির মুখে: হাইকোর্টের মোটা অংকের জরিমানা, বিপাকে নেতা? কী মামলা?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় অন্যায় ভাবে শিক্ষক নিয়োগ মামলায় প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিত্ বসুর নজিরবিহীন রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং আইনজীবী ফিরদৌস শামিম, বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়দের চেম্বার ঘেরাও ও চেম্বারের সামনে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ এবং প্রাক্তন বিচারপতিকে বিশ্বজিত্ বসুকে অবমাননা করার অভিযোগে বিরাট পদক্ষেপ কলকাতা হাইকোর্টের। আদালত অবমাননার দায়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ-সহ বাকি অভিযুক্তদের আর্থিক জরিমানা করল আদালত। এই নজিরবিহীন নির্দেশকে কেন্দ্র রাজনৈতিক মহলেও জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
ঘটনার প্রেক্ষাপট
রাজ্যে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে আইনি জটলায় আটকে রয়েছে। দ্রুত নিয়োগের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন চাকরিপ্রার্থীরা। এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি দেখেছিলেন রাজ্য সরকার ভুয়ো সুপারনিউমেরিক পদ বা শুন্যপদ তৈরি করেছিল। আর এতেই বেনিয়মের অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। সেই মামলায় চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের বিরুদ্ধে আদালতে তীব্র সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। মামলার শুনানির সময় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু পর্যবেক্ষণ দিয়েছিলেন যে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সিবিআই তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও, কার নির্দেশে এই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হল তা রাজ্যকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।
নিয়োগ গতিপ্রকৃতি এবং আইনি জটিলতা নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই আন্দোলনকারীরা হাইকোর্টের আইনজীবীদের চেম্বারের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আইনজীবীদের কাজে বাধা দেওয়া এবং আদালতের পরিবেশ ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে।
বিচারপতিকে অবমাননার অভিযোগ
বিক্ষোভের এই ঘটনাটি শুধুমাত্র আইনজীবীদের দোরগোড়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে অবমাননা করার গুরুতর অভিযোগ ওঠে কুণাল ঘোষ-সহ অনেকের বিরুদ্ধে। বিচারব্যবস্থার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা এবং বিচারপতির সম্মানহানি করার অভিযোগে বিষয়টি আদালতের নজরে আনা হয়। এরপরই আদালত অবমাননার (Contempt of Court) রুল জারি করে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
এই মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, যেকোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রতিবাদের অধিকার থাকলেও বিচারব্যবস্থার ওপর এভাবে চাপ সৃষ্টি করা বা বিচারপতিদের অবমাননা করা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। আদালতের মতে, কুণাল ঘোষ-সহ বাকি অভিযুক্তরা সরাসরি আদালত অবমাননা করেছেন।
অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আদালত এই ঘটনায় কুণাল ঘোষকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করার নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে এই ঘটনায় জড়িত বাকি অভিযুক্তদের প্রত্যেককে ১ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। আদালতের এই কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে দিল যে, বিচারালয়ের মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষায় কোনও আপস করা হবে না।
আইনজীবীদের মতে, এই রায়ের মাধ্যমে আদালত একটি কড়া বার্তা দিল। নিজের দাবি আদায়ের নামে আদালতের কাজে বাধা দেওয়া বা বিচারপতির সম্মানহানি করার চেষ্টা করলে যে কাউকেই আইনি শাস্তির মুখে পড়তে হবে, তা এই নির্দেশে পুনরাই প্রমাণিত হল।
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