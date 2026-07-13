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তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বিরাট শাস্তির মুখে: হাইকোর্টের মোটা অংকের জরিমানা, বিপাকে নেতা? কী মামলা?

Kunal Ghosh: অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আদালত এই ঘটনায় কুণাল ঘোষকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করার নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে এই ঘটনায় জড়িত বাকি অভিযুক্তদের প্রত্যেককে ১ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। আদালতের এই কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে দিল যে, বিচারালয়ের মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষায় কোনও আপস করা হবে না।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 13, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:05 PM IST
তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বিরাট শাস্তির মুখে: হাইকোর্টের মোটা অংকের জরিমানা, বিপাকে নেতা? কী মামলা?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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