/বাংলায় SIR নিয়ে বড় আপডেট: রাজপথ ফের উত্তাল বিক্ষোভে? হাইকোর্টে থেকে এল হাতেগরম আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ বা এসআইআর (SIR)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ‘সংগ্রামী গণমঞ্চ’ নাগরিক সংগঠন।
এই বিক্ষোভ আয়োজনের অনুমতি ও আইনি সুরক্ষার দাবিতে দ্রুত মামলা দায়ের করার আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ওই সংগঠন।
শুক্রবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিষয়টি উত্থাপন করে জরুরি ভিত্তিতে আবেদন দায়ের করার অনুমতি চাওয়া হয়।
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি মামলার জরুরি পরিস্থিতি (urgency) সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে সংগঠনের আইনজীবী আদালতকে জানান, আগামী ২ সেপ্টেম্বর এসআইআর-এর বিরুদ্ধে একটি বড় বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। ওই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশ নিতে চলেছেন।
যেহেতু কর্মসূচির দিন কাছে আসছে, তাই দ্রুত মামলা দায়ের করে আদালতের অনুমতি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। আদালত জানতে চায়, এই সংগঠনটি কি এর আগে নিজেদের কর্মসূচি পিছিয়ে দিয়েছিল? জবাবে আইনজীবী স্পষ্ট করেন যে, সেটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সংগঠনের বিষয়, যার সঙ্গে এসআইআর সংক্রান্ত এই প্রতিবাদের কোনও সম্পর্ক নেই।
শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, যদি ২ সেপ্টেম্বর কর্মসূচি পূর্বনির্ধারিতই ছিলই, তবে সংগঠন আরও পাঁচ দিন আগে কেন আদালতে আবেদন জানায়নি? শেষ মুহূর্তে কেন এই তৎপরতা?
তবে শেষ পর্যন্ত নাগরিক সংগঠনের বক্তব্য ও সমাবেশের গুরুত্ব বিবেচনা করে আদালত মামলা দায়ের করার অনুমতি (leave granted) দেয়। আদালত জানায়, আগামী সোমবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি গ্রহণ করা হবে।
উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকা নির্ভুল করার উদ্দেশ্যে ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (SIR) হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ঘিরে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে নানা বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বয়স বা অন্যান্য তথ্যের সামান্য অসঙ্গতির অজুহাতে অনেকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যার জেরে বিদেশে কর্মসংস্থান, পাসপোর্ট নবীকরণ বা উচ্চশিক্ষার মতো জরুরি পরিষেবাগুলো ব্যাহত হচ্ছে।
এই সার্বিক প্রশাসনিক জটিলতা এবং ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাগরিক সংগঠন। আগামী সোমবার হাইকোর্টের শুনানিতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির বিষয়ে আদালত কী নির্দেশ দেয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে সকলের।
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