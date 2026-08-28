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বাংলায় SIR নিয়ে বড় আপডেট: রাজপথ ফের উত্তাল বিক্ষোভে? হাইকোর্টে থেকে এল হাতেগরম আপডেট

Calcutta High Court on SIR: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকা নির্ভুল করার উদ্দেশ্যে ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (SIR) হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ঘিরে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে নানা বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 28, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:29 PM IST
বাংলায় SIR নিয়ে বড় আপডেট: রাজপথ ফের উত্তাল বিক্ষোভে? হাইকোর্টে থেকে এল হাতেগরম আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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