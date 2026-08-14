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রাজ্যের সরকারি স্কুল শিক্ষকদের নিয়ে বড় খবর: জনগণনার কাজে কি টিচারদের যুক্ত করা হবে? হাইকোর্টের বিরাট রায়

Calcutta High Court on Teachers involvement in Cencus: রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়, জনগণনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক কাজ এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যেও শিক্ষকেরা এই কাজ করছেন; সেখানে এত সমস্যা হচ্ছে না।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 14, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:28 PM IST
রাজ্যের সরকারি স্কুল শিক্ষকদের নিয়ে বড় খবর: জনগণনার কাজে কি টিচারদের যুক্ত করা হবে? হাইকোর্টের বিরাট রায়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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