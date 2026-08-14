/রাজ্যের সরকারি স্কুল শিক্ষকদের নিয়ে বড় খবর: জনগণনার কাজে কি টিচারদের যুক্ত করা হবে? হাইকোর্টের বিরাট রায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারি স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন ব্যাহত করে ঢালাওভাবে শিক্ষকদের জনগণনার (সেন্সাস) কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ ঘিরে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রতিদিন দীর্ঘ পথ যাতায়াত করে স্কুলের দায়িত্ব সামলানোর পর শিক্ষকেরা কী ভাবে সেন্সাসের মতো গুরুদায়িত্ব পালন করবেন, তা নিয়ে শুক্রবার শুনানিতে রাজ্য প্রশাসনের পরিকল্পনা ও ভূমিকা নিয়ে একগুচ্ছ কড়া প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষক সংকট এড়াতে ‘বাল্ক অর্ডার’ বা গণহারে নিয়োগ না করে ‘রোটেশন’ পদ্ধতিতে দায়িত্ব বণ্টনের পক্ষে স্পষ্ট সওয়াল করেছে আদালত।
'দিনে ৪০ কিমি যাতায়াত করে কি কাজ সম্ভব?'-- বিচারপতির প্রশ্নবাণ
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও শিক্ষকদের দৈনিক যাতায়াত এবং কাজের বাস্তব সময়সীমা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তোলেন:
দূরত্ব ও সময়: শিক্ষকেরা দিনে প্রায় ৪০ কিলোমিটার যাতায়াত করে একই সাথে দুটি দায়িত্ব কীভাবে সামলাবেন?
বাস্তব পরিস্থিতি: বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেন, “শিক্ষকেরা কখন স্কুল করবেন, আর কখন সেন্সাসের কাজে যাবেন? স্কুল ছুটি হয় বিকেল চারটেয়। এই কাজের জায়গা স্কুলের ঠিক পাশেই নয় যে তাঁরা সহজেই চলে যাবেন। চারটের পর অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ সেরে তাঁরা বাড়ি ফিরবেন কখন, সেটা আদালতকে ভাবাচ্ছে।”
নিয়োগের ত্রুটি: রাজ্যকে সরাসরি প্রশ্ন করে আদালত জানতে চায়, নিয়োগের আগে শিক্ষকদের বায়োডাটা কেন খতিয়ে দেখা হয়নি? তাঁরা কোথা থেকে আসছেন, স্কুল ও বাড়ির দূরত্ব কত—এসব তথ্য কি রাজ্যের যাচাই করা উচিত ছিল না?
আদালতের কড়া প্রতিক্রিয়া
রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়, জনগণনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক কাজ এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যেও শিক্ষকেরা এই কাজ করছেন; সেখানে এত সমস্যা হচ্ছে না।
এর জবাবে বিচারপতি রাও উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, 'আপনার বাড়ি মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরে। তা ছাড়া শনিবার ছুটির দিন হতে পারে, কিন্তু শিক্ষকদের শনিবারেও ক্লাস নিতে হয়। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে স্কুলের নির্ধারিত সময়। তাহলে সেন্সাসের সময় কোথায়?' রাজ্যের তরফে পাল্টা দাবি করার চেষ্টা হয় যে শিক্ষকেরা চারটে পর্যন্ত থাকেন না। এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'রাজ্য কি বলতে চাইছে শিক্ষকেরা চারটে পর্যন্ত থাকেন না? এই বক্তব্য কি আদালত নির্দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ড করবে?'
‘রোটেশন’ প্রস্তাব ও ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ
শিক্ষকদের তরফে জানানো হয়, তাঁরা দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত, তবে সেটিকে ‘অন ডিউটি’ হিসেবে গণ্য করতে হবে। আদালত জানায়, আইনি বিধান (RTE) থাকলেও বাস্তবসম্মত পথ বের করতে হবে:
রোটেশন ব্যবস্থা: প্রতিটি স্কুল থেকে সব শিক্ষককে একযোগে না নিয়ে ৪ থেকে ৫ জন করে শিক্ষক বেছে নেওয়া যেত।
পর্যাপ্ত ভারসাম্য: এক দিন অন্তর বা পর্যায়ক্রমে কাজ করানো যেত, যাতে সেন্সাসের কাজও চলে এবং স্কুলের শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনও থমকে না যায়।
পরবর্তী পদক্ষেপ
আদালতের নির্দেশে মামলাকারী শিক্ষকেরা তাঁদের বাড়ি-স্কুলের দূরত্ব, যাতায়াতের মাধ্যম ও সময়সীমা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলকে (ASG) জমা দেবেন। রাজ্য সরকার এই তথ্যগুলি খতিয়ে দেখে নিজেদের অবস্থান ও সিদ্ধান্ত আদালতকে জানাবে। আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয়েছে।
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