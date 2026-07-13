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তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়: ১৬৪ কোটি কার? কোন পক্ষ পাবে? কী জানাল কোর্ট?

TMC Account Freeze Case: কালীঘাটের পক্ষে দোলা সেন এবং ডেরেক ও’ব্রায়েন এই মামলা দায়ের করেছেন। ইডির আইনজীবী এস. ভি. রাজু আদালতে দাবি করেন, এই মামলা করার কোনও বৈধ আইনি অধিকার ডেরেক বা দোলার নেই।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 13, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:00 PM IST
তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়: ১৬৪ কোটি কার? কোন পক্ষ পাবে? কী জানাল কোর্ট?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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