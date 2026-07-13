/তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়: ১৬৪ কোটি কার? কোন পক্ষ পাবে? কী জানাল কোর্ট?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ (TMC Bank Account Freeze) করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে তীব্র আইনি লড়াই। একদিকে কালীঘাট তৃণমূল আর অন্যদিকে ঋতব্রতর তৃণমূল-- এই দুইয়ের টানাপেড়েনে সোমবার মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের সিঙ্গল বেঞ্চ অন্তর্বর্তী আবেদনের ওপর রায়দান স্থগিত রেখেছে। আদালত জানিয়েছে, এই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে নির্দেশ দেওয়া হবে। তবে এ দিনের শুনানিতে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর এক্তিয়ার নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে।
আইনি বৈধতা নিয়ে ইডির আপত্তি
মামলার শুরুতেই কালীঘাট শিবিরের (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী) বড় ধাক্কা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। কালীঘাটের পক্ষে দোলা সেন এবং ডেরেক ও’ব্রায়েন এই মামলা দায়ের করেছেন। ইডির আইনজীবী এস. ভি. রাজু আদালতে দাবি করেন, এই মামলা করার কোনও বৈধ আইনি অধিকার ডেরেক বা দোলার নেই। কারণ, তৃণমূলের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এই মামলার জন্য তাঁদের কোনও আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়নি। দলের নীতিনির্ধারণী সংস্থার লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনও ব্যক্তি এককভাবে দলের হয়ে মামলা লড়তে পারেন না।
পাল্টা তোপ সিংভির
তৃণমূলের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি ইডির এই যুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি সওয়াল করেন, একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের মোট ৯টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক পরিচয় বা তার প্রতিনিধিত্ব কে করবেন, তা ঠিক করার এক্তিয়ার ইডি বা পুলিসের নেই।
দেশের কোথাও এমন নজির নেই যেখানে তদন্তকারী সংস্থা ঠিক করে দেয় বিরোধী দলের পক্ষে কে কথা বলবেন। সিংভির অভিযোগ, নির্বাচন না চললেও পুলিস, সিবিআই এবং ইডি একসঙ্গে মিলে অন্য পক্ষের (ঋতব্রতপন্থী) হয়ে ব্যাটিং করছে। গত ২ জুলাই সিঙ্গল বেঞ্চ অ্যাকাউন্ট থেকে অন্তর্বর্তী টাকা তোলার অনুমতি দিলেও ৭ তারিখ ইডি তা ফ্রিজ করে দেয়। নিম্ন আদালত থেকে ঋতব্রত শিবির যে অর্ডার পেয়েছে, তা একতরফা (এক্সপার্টি) বলেও দাবি করেন তিনি।
ঋতব্রত শিবিরকে আদালতের হুঁশিয়ারি
শুনানি চলাকালীন ঋতব্রত পন্থী তৃণমূলের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ও তাঁদের আইনজীবীরা কিছু বলার চেষ্টা করলে বিচারপতি কৃষ্ণ রাও তাঁদের থামিয়ে দেন। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আপনাদের বক্তব্য এই মুহূর্তে শুনব না। আপনারা যথাযথ ও প্রপার আবেদন নিয়ে আসুন, তারপর শুনব।' একই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, কমিশন এখনও কারা আসল তৃণমূল তা ঠিক করতে পারেনি, তাহলে নিম্ন আদালত কী ভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে?
টাকা দুবাই পাচারের আশঙ্কা ইডির
আদালতের হস্তক্ষেপ না করার অনুরোধ জানিয়ে ইডির আইনজীবী বলেন, 'তৃণমূলের সব অ্যাকাউন্ট আমরা ফ্রিজ করিনি, মাত্র ৩টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। বাকি অ্যাকাউন্টগুলোতে এখনও ১৬৪ কোটি টাকা আছে, যা দিয়ে দলের দৈনন্দিন কাজকর্ম অনায়াসে চলতে পারে।' ইডির দাবি, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ না করলে এই টাকা দুবাই বা কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের মতো কর ফাঁকির স্বর্গরাজ্যে পাচার হয়ে যেতে পারে, যা পরে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেন যে, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের নির্দেশ ইতোমধ্যেই জারি হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। ইডি তাদের তদন্তের রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবে এবং তারাই আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। এই অবস্থায় আদালতের হস্তক্ষেপের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।
শেষ পর্যন্ত সমস্ত যুক্তি-পাল্টা যুক্তি শুনে আদালত রায়দান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন হাইকোর্টের চূড়ান্ত নির্দেশের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।
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