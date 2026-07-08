/মিড ডে মিলের দায়িত্বে ইসকনের নয়? হাইকোর্টে মামলায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়: রাজ্যের বড় দাবিতে তোলপাড়, কী বলল হাইকোর্ট?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতা পুর এলাকায় স্কুলের মিড ডে মিলের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংস্থা 'ইসকন'-কে দেওয়া নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের প্রকৃত অবস্থান ঠিক কী, তা হলফনামা দিয়ে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে স্পষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।
বুধবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। আবেদনকারী শীর্ষন্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতে তিনি অভিযোগ করেন, কলকাতা ও তার সংলগ্ন পুর এলাকায় মিড ডে মিলের দায়িত্ব ইস্কনকে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে।
আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'স্কুলছুট বা ড্রপ আউট রুখতে এবং পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতেই এই মিড ডে মিল প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে এই কাজের সঙ্গে প্রায় ১৮০০ স্কুল যুক্ত রয়েছে এবং স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) মহিলারা এর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। যদি এই দায়িত্ব ইসকনের মতো সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া হয়, তবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সরিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান বড়সড় বিপদের মুখে পড়বে।'
আবেদনকারীর এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তীব্র আপত্তি জানান রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (AG) সুরজিৎ নাথ মিত্র। রাজ্যের পক্ষ থেকে তিনি দাবি করেন, এই পুরো আবেদনটি সম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়েছে। রাজ্য সরকার কলকাতা শহরতলিতে মিড ডে মিলের দায়িত্ব ইস্কনকে দেওয়ার বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি এবং এই সংক্রান্ত কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়নি।
অ্যাডভোকেট জেনারেল আরও জানান, পিএম পোষণ প্রকল্পের অধীনে সেন্ট্রালাইজড কিচেন তৈরি বা পিপিপি (PPP) মডেলে কোনও সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রাথমিক চিন্তাভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু এখনও তা কার্যকর করা হয়নি। আবেদনকারী যে ওয়েবসাইটের লিংক মামলার নথিতে দিয়েছেন, তাও খোলা যাচ্ছে না। তাই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার আগেই এই ধরনের মামলা করা অত্যন্ত অপরিপক্ব (Premature) এবং এর কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই।
রাজ্যের এই বক্তব্যের পর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা দাবি তোলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি-- এই মর্মে রাজ্যকে আদালতে হলফনামা দিয়ে জানাতে বলা হোক।
উভয়পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে এই জনস্বার্থ মামলা নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে হলফনামা জমা দিতে হবে। এরপর আবেদনকারী পক্ষ তার পাল্টা জবাবী হলফনামা দেবে। আগামী ৬ সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তদ্দিন পর্যন্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও মিড ডে মিলের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে, সেদিকেই নজর থাকবে ওয়াকিবহাল মহলের।
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