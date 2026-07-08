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মিড ডে মিলের দায়িত্বে ইসকনের নয়? হাইকোর্টে মামলায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়: রাজ্যের বড় দাবিতে তোলপাড়, কী বলল হাইকোর্ট?

Mid day Meal Iscon Controversy: বুধবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। আবেদনকারী শীর্ষন্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতে তিনি অভিযোগ করেন, কলকাতা ও তার সংলগ্ন পুর এলাকায় মিড ডে মিলের দায়িত্ব ইস্কনকে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 08, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:57 PM IST
মিড ডে মিলের দায়িত্বে ইসকনের নয়? হাইকোর্টে মামলায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়: রাজ্যের বড় দাবিতে তোলপাড়, কী বলল হাইকোর্ট?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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