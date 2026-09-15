/বারুইপুর এনকাউন্টার মামলায় হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ: কী বলল আদালত? রাজনীতির বড় খবর

অর্ণবাংশু নিয়োগী: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে পুলিসি এনকাউন্টার ও গণপিটুনির পৃথক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার মৌখিক নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তে যাতে আর কোনও দীর্ঘসূত্রতা না হয়, সে বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে আদালত। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং অনেক সময় পেরিয়ে গিয়েছে, তাই আদালত আশা করে পরবর্তী শুনানির আগেই রাজ্য সিআইডি তাদের তদন্ত প্রক্রিয়ায় গতি আনবে।
মামলার প্রেক্ষাপট
বারুইপুরে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ ঘিরে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য। সেই মামলার তদন্তে নেমে পুলিস অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ (ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন)-এর জন্য পুলিসি হেফাজতে তাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিসের দাবি অনুযায়ী, সেই সময় অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করলে আত্মরক্ষার্থে পুলিস গুলি চালায় এবং গুলিতে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যু হয়।
অন্যদিকে, এই ঘটনার উত্তেজনার আবহে স্থানীয় জনতার হাতে এক ব্যক্তির গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। দুটি স্পর্শকাতর ঘটনারই সমান্তরাল তদন্তের ভার দেওয়া হয় রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি (CID)-র হাতে। পুরো প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষ তদন্ত, পুলিসের ভূমিকা খতিয়ে দেখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়।
আদালতে সওয়াল-জবাব
মামলার শুনানিতে এদিন রাজ্যের পক্ষ থেকে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি বিশদ রিপোর্ট আদালতের কাছে জমা দেওয়া হয়। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল (AAG) রাজদীপ মজুমদার ডিভিশন বেঞ্চকে জানান, পেশ করা এই রিপোর্ট অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গোপনীয়। তদন্তের নিরপেক্ষতা ও স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এই রিপোর্ট যাতে কোনওভাবেই আদালতের বাইরে প্রকাশ না পায় বা জনসমক্ষে ফাঁস না হয়, সেই আর্জি জানান তিনি।
পাল্টা সওয়াল করে মামলাকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী পার্থ সারথি সেনগুপ্ত দাবি করেন, গোটা ঘটনায় পুলিসের ভূমিকা শুরু থেকেই অত্যন্ত সন্দেহজনক। তাঁর অভিযোগ, সত্য ধামাচাপা দিতে বা প্রমাণ লোপাটের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই তিনি আদালতের কাছে আবেদন করেন, ঘটনা ও তদন্ত সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ, ভিডিয়ো ফুটেজ এবং নথিপত্র যাতে সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ
উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ মৌখিক পর্যবেক্ষণে সিআইডি-কে তদন্ত দ্রুত গুটিয়ে আনার তাগিদ দেয়। একই সঙ্গে আদালত নির্দেশ দেয়:
১. এই এনকাউন্টার ও মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নথিপত্র আপাতত আদালত ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধীনে সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
২. আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে মামলায় যুক্ত প্রতিটি পক্ষকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে হলফনামা পেশ করতে হবে।
তিন সপ্তাহ পর এই জনস্বার্থ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে উচ্চ আদালত। আগামী শুনানিতে সিআইডি তদন্ত কতদূর এগোল, সেদিকেই এখন নজর থাকবে সব মহলের।
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