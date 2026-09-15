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বারুইপুর এনকাউন্টার মামলায় হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ: কী বলল আদালত? রাজনীতির বড় খবর

Calcutta Highcourt on Baruipur Encounter: অন্যদিকে, এই ঘটনার উত্তেজনার আবহে স্থানীয় জনতার হাতে এক ব্যক্তির গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। দুটি স্পর্শকাতর ঘটনারই সমান্তরাল তদন্তের ভার দেওয়া হয় রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি (CID)-র হাতে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 15, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:23 PM IST
বারুইপুর এনকাউন্টার মামলায় হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ: কী বলল আদালত? রাজনীতির বড় খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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