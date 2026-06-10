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Aroop Biswas in Messi Scam: 'কাঁধে হাত, মেসি কি আপনার ছোটবেলার বন্ধু?' ক্ষুব্ধ আদালত, অরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারি নিয়ে বড় আপডেট

Aroop Biswas Messi Event Scam Case: অরূপ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে পুলিসকে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিশ দিয়ে ডাকতে হবে। দালতের অনুমতি ছাড়া কোনওভাবেই রাজ্য ছাড়তে পারবেন না অরূপ বিশ্বাস। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁকে নিম্ন আদালতে নিজের পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 10, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:05 PM IST
Aroop Biswas in Messi Scam: 'কাঁধে হাত, মেসি কি আপনার ছোটবেলার বন্ধু?' ক্ষুব্ধ আদালত, অরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারি নিয়ে বড় আপডেট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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