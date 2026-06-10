Aroop Biswas in Messi Scam: 'কাঁধে হাত, মেসি কি আপনার ছোটবেলার বন্ধু?' ক্ষুব্ধ আদালত, অরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারি নিয়ে বড় আপডেট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: মেসি কাণ্ডে হাইকোর্টের রোষের মুখে প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মেসির কাঁধে হাত দিয়ে ছবি তোলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'মেসির সঙ্গে এই ঘটনা কলকাতার কাছে লজ্জার।' তবে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, এই মামলার তদন্তে কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে না, তদন্ত তদন্তের মতোই চলবে। মেসিকাণ্ডে পুলিসের নির্ধারিত দিনেই রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে হাজিরা দিতে হবে এবং তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে এখনই গ্রেফতারির মতো কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস।
'উনি কি মেসির ছোটবেলার বন্ধু?'— ক্ষুব্ধ আদালত
মামলার শুনানি চলাকালীন মেসির পাশে অরূপ বিশ্বাসের ছবি দেখে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'মেসির পাশে যিনি আছেন সেটা কে? মানে আপনার মক্কেল? এটা কি একজন লেজেন্ডের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ নয়? এইভাবে ছবি! উনি কি মেসির ছোটবেলার বন্ধু? মেসির কাঁধে হাত দেওয়া? এটা করলেন কীভাবে? আরও তিন জায়গায় অনুষ্ঠান হয়েছে, কোথাও এমন ঘটনা ঘটেনি।'
এরই সঙ্গে আদালত অরূপ বিশ্বাসের আইনজীবী কিশোর দত্তের কাছে জানতে চায়, 'কেন আপনি হাজিরার নোটিশ মেনে সাড়া দেননি? কবে সাড়া দেবেন?' জবাবে আইনজীবী জানান, 'আমরা যেতেই পারি কাল বা পরশু।' একই সঙ্গে হাইকোর্টে বর্তমানের ট্রেন্ডিং ডিম ও পাথর ছোড়ার ইস্যুটি তুলে ধরে অরূপ বিশ্বাসের আইনজীবী বলেন, 'যতই হোক উনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। তবে বর্তমানে যেভাবে পাথর, ডিম ছোড়া হচ্ছে, সেই বিষয়টিও দেখা উচিত।' এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে অরূপ বিশ্বাসের পক্ষ থেকে ডিম-পাথর ছোড়ার হাত থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।
অন্যদিকে, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (AG) সুরজিৎ নাথ মিত্র অরূপ বিশ্বাসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'তিনি কেন নোটিশে সাড়া দিচ্ছেন না, সেটার কারণ বলছেন না। তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নোটিশে সাড়া দিক, কিছুই হবে না। এটার জন্য কোনও রক্ষাকবচের কী দরকার?' এর জবাবে মামলার অন্যতম আয়োজক শতদ্রু দত্তের আইনজীবী আদালতকে জানান, 'আমি অনেক জায়গায় আয়োজন করেছি, কোথাও এমন হয়নি। কিন্তু মন্ত্রী অনেক ক্লাবকে টিকিট বিলি করেছেন।'
আদালতের একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ ও শর্ত
আদালত অরূপ বিশ্বাসকে গ্রেফতারি থেকে সুরক্ষা দিলেও তাঁর ওপর একাধিক কড়া শর্ত জারি করেছে-- অরূপ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে পুলিসকে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিশ দিয়ে ডাকতে হবে। আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনওভাবেই রাজ্য ছাড়তে পারবেন না অরূপ বিশ্বাস। তাঁকে নিম্ন আদালতে নিজের পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। মামলার কোনও সাক্ষীকে কোনওভাবেই ভয় দেখাতে বা প্রভাবিত করতে পারবেন না তিনি। অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা আছে কি না, তা পুলিসকে আদালতের কাছে জানাতে হবে।
পরবর্তী শুনানি
আদালত জানিয়েছে, এই অভিযোগের ক্ষেত্রে এখনও কোনও প্রাথমিক অনুসন্ধান হয়নি। এই ঘটনা কেন ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে একটি আলাদা ও নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। বিধাননগরের পুলিস কমিশনারের (CP) নেতৃত্বে এই তদন্ত হবে এবং আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে জমা দিতে হবে। সেই রিপোর্ট দেখার পরেই আদালত বিচার করে দেখবে যে মামলাকারীর আবেদন গ্রহণ করা হবে কি না। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৪ আগস্ট ধার্য করা হয়েছে।
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