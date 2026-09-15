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বুলডোজার অ্যাকশনে কড়া হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়! ১০ লাখ করে ক্ষতিপূরণ, সঙ্গে বাড়ি তৈরির বিরাট নির্দেশ

Calcutta High Court on Bulldozer action: আদালত তার পর্যবেক্ষণে সুস্পষ্টভাবে  জানায় যে, সরকারি আধিকারিকগণ দায়িত্ব পালনকালে নিজেদের আইনানুগ ক্ষমতার সীমারেখা অতিক্রম করেছেন। সেইসঙ্গে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অধিকারে চরম লঙ্ঘন ঘটেছে।আদালতের স্পষ্ট বার্তা, উচ্ছেদ অভিযানের নামে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করা যাবে না। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 15, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:44 PM IST
বুলডোজার অ্যাকশনে কড়া হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়! ১০ লাখ করে ক্ষতিপূরণ, সঙ্গে বাড়ি তৈরির বিরাট নির্দেশ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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