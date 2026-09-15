/বুলডোজার অ্যাকশনে কড়া হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়! ১০ লাখ করে ক্ষতিপূরণ, সঙ্গে বাড়ি তৈরির বিরাট নির্দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বুলডোজার অ্যাকশনে কড়া হাইকোর্ট। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ি ভাঙা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে দিতে হবে ক্ষতিপূরণ। ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে। বিরাট রায় হাইকোর্টের। পূর্ব মেদিনীপুরে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযানে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ভাঙচুর করার জন্য দুটি নতুন বাড়ি তৈরি করে দেওয়া, বিনামূল্যে বিকল্প বাসস্থানের সংস্থান এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।
হাইকোর্টের স্পষ্ট বার্তা
আদালতের স্পষ্ট বার্তা, উচ্ছেদ অভিযানের নামে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করা যাবে না। আইন বহির্ভূতভাবে সাধারণ মানুষের ঘর ভাঙা যাবে না। সরকারি আইনের অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষের বাড়ি ভেঙে ফেলার ঘটনায় অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। সরকারি জমিতে জবরদখল মুক্ত করার নামে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অভিযানে নির্ধারিত সীমানার অতিরিক্ত অংশ বলপূর্বক গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় স্থানীয় পুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আদালত।
ঘটনাটি কী?
ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় সরকারি জমির সীমানা নির্ধারণ এবং সরকারি জমি উদ্ধারের লক্ষ্যে একটি জেলাভিত্তিক সমীক্ষা শুরু করা হয়। সেই সমীক্ষায় দুটি বসতবাড়ি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়। স্থানীয় পুরসভা ও রাজস্ব আধিকারিকেরা সরকারি জমিতে অনধিকার দখলের কারণ দেখিয়ে বসতবাড়ি দুটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মামলার জলই গড়ায় হাইকোর্টে। বাড়ি ভেঙে ফেলার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ভুক্তভোগীরা।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগ
আদালতে রিট দাখিল করে আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন, উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীরা আইনানুগ নির্দেশিকা এবং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা তোয়াক্কা না করেই বেপরোয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সরকারিভাবে নির্ধারিত সীমার বাইরে গিয়ে আবেদনকারীদের বৈধ জায়গার বাড়িঘর ও সম্পত্তি বেআইনিভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে মাথা গোঁজার শেষ সম্বল হারিয়ে পরিবার দুটি চরম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়ে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পার্থসারথি সেনের একক বেঞ্চে মামলাটির বিস্তারিত আইনি শুনানি সম্পন্ন হয়।
হাইকোর্টের সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ
শুনানিতে যদিও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, উচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই পরিচালিত হয়েছিল। আর প্রশাসনিক সীমানা লঙ্ঘনের কোনও মজবুত প্রমাণ আবেদনকারীরা পেশ করতে পারেননি। কিন্তু মামলার সমস্ত নথিপত্র, ভূ-সীমানা সমীক্ষার তথ্য এবং প্রশাসনিক রেকর্ডসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে রাজ্য সরকারের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দেন বিচারপতি। আদালত তার পর্যবেক্ষণে সুস্পষ্টভাবে জানায় যে, সরকারি আধিকারিকগণ দায়িত্ব পালনকালে নিজেদের আইনানুগ ক্ষমতার সীমারেখা অতিক্রম করেছেন। সেইসঙ্গে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অধিকারে চরম লঙ্ঘন ঘটেছে।
হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়
এরপরই হাইকোর্ট বুলডোজার অ্যাকশন নিয়ে কড়া রায় দেয়। রায় ঘোষণা করে আদালত জানায় যে, ভেঙে ফেলা বাড়ি দুটি আগামী ২ বছরের মধ্যে সরকারি খরচে সম্পূর্ণ নতুন করে পুনর্নির্মাণ করে দিতে হবে। নতুন বাড়ি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে বিনামূল্যে বিকল্প উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সেইসঙ্গে বেআইনি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও হয়রানির ক্ষতিপূরণ বাবদ ভুক্তভোগী পরিবারকে মোট ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিবপূরণ দিতে হবে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে দুটি সমান কিস্তিতে। প্রথম কিস্তির ৫ লাখ টাকা ২০২৬-এর অক্টোবরের মধ্যে দিতে হবে। আর বাকি ৫ লাখ টাকা ২০২৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে দিতে হবে।
হাইকোর্টের রায়ের তাৎপর্য
স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা হাইকোর্টের এই ঐতিহাসিক রায় প্রশাসনিক মহলে এক কড়া বার্তা পৌঁছে দিল। উচ্ছেদ অভিযানের নামে আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ নাগরিকদের বাসস্থান কেড়ে নেওয়া যে বিচারব্যবস্থা বরদাস্ত করবে না, হাইকোর্টের এই রায় তা পুনঃর্প্রতিষ্ঠা করল। আদালতের এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দিল, তেমনই ভবিষ্যতে এধরনের প্রশাসনিক অভিযানের সময় সরকারি আধিকারিকরা যাতে অতিরিক্ত সতর্ক ও সংবেদনশীল থাকেন, সেই বার্তাও দিল।
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