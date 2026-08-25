Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /২৭ বছরের ইতিহাস বদল! তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে হাইকোর্টের বিরাট রায়

২৭ বছরের ইতিহাস বদল! তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে হাইকোর্টের বিরাট রায়

TMCP foundation day: 'কে আসল, কে নকল' এই ইস্যুতে এদিন আদালতে বিচারপতির তোপের মুখে পড়ে তৃণমূলের দুই শিবির-ই। বিচারপতি বলেন, "দু-পক্ষকে বলছি, জয়েন্টলি করলে মেয়ো রোডে করতে পারবেন।" তারপর আদালত রায় দেয়,"দু'পক্ষ-ই সভা করুক। একই দিন একই সময়। কিন্তু সামান্য দুরত্ব থাকুক।"

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 25, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:10 PM IST
২৭ বছরের ইতিহাস বদল! তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে হাইকোর্টের বিরাট রায়

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২৭ বছরের ইতিহাস বদল! তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে হাইকোর্টের বিরাট রায়
2
3
4
5