/২৭ বছরের ইতিহাস বদল! তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে হাইকোর্টের বিরাট রায়

অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ। ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে কোনও পক্ষ-ই গান্ধী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অনুমতি পেল না। কালীঘাট শিবির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করবে ক্যাথিড্রাল রোডে। ঋতব্রত শিবির পালন করবে রানি রাসমণিতে। নির্দেশ আদালতের। যদিও কালীঘাট শিবির চেয়েছিল রানি রাসমণিতে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে। ওদিকে ঋতব্রত শিবির দাবি করে, ডোরিনা ক্রসিংয়ে TMCP প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের।
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন নিয়ে হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, উভয় পক্ষ বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত সভা করতে পারবে। কোনও পক্ষ-ই ১৫০০ জনের বেশি জমায়েত করতে পারবে না। আদালত যত সংখ্যক জমায়েত নির্ধারণ করেছে, তা অমান্য করতে পারবে না কোনও পক্ষ-ই। পর্যাপ্ত পুলিস রাখতে হবে। যাতে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কোনও সমস্যা না তৈরি হয়। এদিন হাইকোর্টে কালীঘাট শিবিরের হয়ে সওয়াল করেন শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ওদিকে ঋতব্রত শিবিরের হয়ে আবেদন করেন শ্রীজিব চক্রবর্তী।
প্রসঙ্গত, 'কে আসল, কে নকল' এই ইস্যুতে এদিন আদালতে বিচারপতির তিরস্কারের মুখে পড়ে তৃণমূলের দুই শিবির-ই। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট বলেন, "এটা নিজেদের ভিতরের বিষয়। এখানে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। প্রপার ফোরামে যান কারা আসল সেই বিচার চেয়ে! কে আসল তৃণমূল, কে ডুপ্লিকেট তৃণমূল, সেটা আদালত দেখবে না!" এরপরই বিচারপতি বলেন, "দু-পক্ষকে বলছি, জয়েন্টলি করলে মেয়ো রোডে করতে পারবেন।" যদিও যৌথভাবে TMCP প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে রাজি হয়নি যুযুধান দুই শিবির- কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত তৃণমূল।
কালীঘাট শিবির আদালতে পাল্টা তোপ দাগে, "আমরা যা-ই আবেদন করি ওরা আমাদের আবেদন কপি করে।" শেষে আদালত কালীঘাট শিবিরের উদ্দেশে বলে যে,"ক্যাথিড্রাল রোড ২১ জুলাই করেছেন। এবার করলেও সমস্যা নেই। ওখানে যান। আগে কী করেছেন সেটা এখন দেখলে হবে না। আপনাদের পার্টির অবস্থা বদলে গিয়েছে। দু'পক্ষ-ই সভা করুক। একই দিন একই সময়। কিন্তু সামান্য দুরত্ব থাকুক।" রায় দেয় আদালত।
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