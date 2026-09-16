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খারিজ দমকলের নোটিস! অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বড় রায় হাইকোর্টের

Abhishek Banerjee: ক্যামাক স্ট্রিটের ওই কার্যালয়ে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখা এবং একটি ক্যাফেটেরিয়া চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। এরপরই ফায়ার সেফটি বা অগ্নি নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অজুহাতে সেটি বন্ধ রাখার জন্য নোটিস পাঠায় দমকল বিভাগ।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 16, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:46 AM IST
খারিজ দমকলের নোটিস! অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বড় রায় হাইকোর্টের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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