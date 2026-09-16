/খারিজ দমকলের নোটিস! অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বড় রায় হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: অভিষেকের ক্য়ামাক স্ট্রিট অফিস নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের। ক্যামাক স্ট্রিটে অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় নিয়ে দমকলের নোটিস খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। গত ৪ সেপ্টেম্বর দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে ওই পার্টি অফিসটি বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। তা বাতিল ঘোষণা করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। একই সঙ্গে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আইনি ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে নতুন করে এলাকাটি পরিদর্শন করতে হবে দমকলকে।
ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে অভিযোগ
ক্যামাক স্ট্রিটের ওই কার্যালয়ে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখা এবং একটি ক্যাফেটেরিয়া চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। এরপরই ফায়ার সেফটি বা অগ্নি নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অজুহাতে সেটি বন্ধ রাখার জন্য নোটিস পাঠায় দমকল বিভাগ। দমকলের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে তৃণমূলের কালীঘাট শিবির। তাদের দাবি ছিল, নিয়ম না মেনে তড়িঘড়ি এই নোটিস পাঠানো হয়েছে।
হাইকোর্টের রায়
সেই মামলার রায়দান করতে গিয়ে বিচারপতি কৃষ্ণ রাও গত ৪ সেপ্টেম্বরের দমকলের দেওয়া নোটিসটি খারিজ করে দেন। নতুন করে পরিদর্শনের নির্দেশ দেন। পরিদর্শনের পূর্বে মামলাকারীকে নির্দিষ্ট নোটিস পাঠাতে হবে। এরপর দমকলের আধিকারিকরা পুনরায় ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন। পরিদর্শনের সময় ফায়ার সেফটি বা অগ্নি নিরাপত্তা বিধিতে ঠিক কোথায় কোথায় খামতি রয়েছে, তা লিখিতভাবে জানাতে হবে। একই সঙ্গে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঠিক কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তার স্পষ্ট রূপরেখা তৃণমূলকে দেবে দমকল।
দমকলের জানানো খামতিগুলো পূরণ করার জন্য কালীঘাট তৃণমূলকে প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ দিতে হবে। আদালতের রায় অনুযায়ী, কার্যালয়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত খামতিগুলো সংশোধন করার পর দমকল বিভাগ দ্বিতীয়বার গিয়ে পুরো বিষয়টি নিরীক্ষণ করবে। যদি সেই পুনর্পরিদর্শনের পরেও দেখা যায় যে অগ্নি নিরাপত্তা বিধি সঠিকভাবে মানা হয়নি বা সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাব রয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যে কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবে দমকল বিভাগ।
হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে সাময়িক স্বস্তি পেল কালীঘাট শিবির। তবে ক্যামাক স্ট্রিটের ওই কার্যালয় সচল রাখতে হলে শেষ পর্যন্ত দমকলের সমস্ত নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনেই এগোতে হবে তৃণমূলকে। একনজরে রায়ের মূল পয়েন্ট-
* দমকলকে আবার ঘটনাস্থলে গিয়ে পরির্দশন করতে হবে।
* মামলাকারীকে নোটিস পাঠিয়ে পরির্দশন করতে হবে।
* অগ্নি নিরাপত্তা বিধিতে কোথায় কোথায় খামতি আছে সেটা কালীঘাট তৃণমূলকে জানাবে দমকল।
* সুরক্ষার জন্যে কী কী করতে হবে সেটা জানাবে দমকল।
* সেই খামতি পূরণ করতে হবে তৃণমূলকে।
* তারপর আবারও নিরাপত্তা বিধি নিরীক্ষণ করবে দমকল।
* তখনও যদি ফায়ার সেফটি সঠিক ভাবে মানা না হয়, তাহলে দমকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
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