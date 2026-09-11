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দমকলের নোটিস! অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

Abhishek Banerjee: ১৬ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত রায় দেবে আদালত। ১৬ সেপ্টেম্বর মামলার রায় না দেওয়া পর্যন্ত দমকলের নোটিসের ভিত্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 11, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:27 PM IST
দমকলের নোটিস! অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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