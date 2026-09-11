/দমকলের নোটিস! অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে দমকল বিভাগের পাঠানো নোটিশের ওপর আপাতত কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের সিঙ্গেল বেঞ্চে আজ এই মামলার শুনানি হয়। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর আদালত এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবে।
মামলার শুনানি চলাকালীন দমকল কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও পর্যবেক্ষণ দেন, ফায়ার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়াটি একদিনে সম্ভব নয়। এর জন্য নির্দিষ্ট সময় লাগে। তাই আবেদনকারীকে কিছুটা সময় দেওয়া উচিত ছিল। বিচারকের বক্তব্য, উত্তর বা জবাবে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না হলেও আবেদনকারীকে অন্তত ১৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া যেত, কারণ বিষয়টির কোনও তাৎক্ষণিক প্রভাব ছিল না।
অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট ভবনের মালিকের পক্ষে সওয়াল করে আইনজীবী সৌম্য মজুমদার আদালতে জানান, একটি নির্দিষ্ট সময় পর মূল বাড়ির মালিকের প্রবেশাধিকারও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, মালিকপক্ষকে না জানিয়ে বা কোনও অনুমতি না নিয়েই সেখানে একটি ক্যাফেটেরিয়া তৈরি করা হয়।
আইনজীবীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "বাড়ির মালিক হিসেবে আপনি কি এই বিষয়ে কোনও লিখিত নোটিস পাঠিয়েছিলেন? অথবা ক্যাফেটেরিয়ার বাবদ কোনও ভাড়া গ্রহণ করেছেন?" জবাবে মালিকপক্ষের আইনজীবী দাবি করেন, ক্যাফেটেরিয়াটি বাইরে থেকে দৃশ্যমান ছিল না, তাই মালিকপক্ষের পক্ষে তা আগে থেকে জানা সম্ভব ছিল না।
উভয় পক্ষের দীর্ঘ যুক্তিতর্ক শোনার পর হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, ১৬ সেপ্টেম্বর মামলার রায় না দেওয়া পর্যন্ত দমকলের নোটিসের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। প্রসঙ্গত, ক্যামাক স্ট্রিট খালি করা নিয়ে দমকলের নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত সোমবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট তৃণমূল। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মামলা দায়েরের অনুমতি মেলে। এরপর আজ শুক্রবার ছিল শুনানি।
ওদিকে মঙ্গলবার আবার ক্যামাক স্ট্রিটের বাড়ির মালিক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। নিম্ন আদালতের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হয় মামলা। মামলা দায়ের হয় বিচারপতি সব্যসাচী ভাট্টাচার্যর এজলাসে। নিম্ন আদালতের দেওয়া অন্তর্বতীকালীন স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করেন ক্যামাক স্ট্রিট অফিসের বাড়ি মালিক। যার জেরে অস্বস্তি বাড়ে কালীঘাট তৃণমূলের।
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