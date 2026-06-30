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অ্যাকাউন্টে 'ফ্রিজ' ৪৪০ কোটির কী হবে? আদালতে জোর ধাক্কা খেল কালীঘাট-তৃণমূল, হাইকোর্টের বড় নির্দেশ

TMC accounts freeze update: আইনি লড়াইয়ে ফের বড়সড় ধাক্কা খেল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও দ্রুত শুনানি হবে না।  কাউকেই কোনও বাড়তি সুবিধা নয়। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 30, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:10 PM IST
অ্যাকাউন্টে 'ফ্রিজ' ৪৪০ কোটির কী হবে? আদালতে জোর ধাক্কা খেল কালীঘাট-তৃণমূল, হাইকোর্টের বড় নির্দেশ
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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