অ্যাকাউন্টে 'ফ্রিজ' ৪৪০ কোটির কী হবে? আদালতে জোর ধাক্কা খেল কালীঘাট-তৃণমূল, হাইকোর্টের বড় নির্দেশ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আদালতে ফের ধাক্কা কালীঘাট তৃণমূলের। অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়ে মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করল হাইকোর্ট। ফের অস্বস্তি বাড়ল মমতাপন্থী তৃণমূল শিবিরের জন্য।
আইনি লড়াইয়ে ফের বড়সড় ধাক্কা খেল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানিয়েছিল মমতাপন্থী কালীঘাট তৃণমূল। তা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও দ্রুত শুনানি হবে না। মামলার শুনানি হবে তালিকা মেনেই। আদালত নিয়মের বাইরে গিয়ে কাউকে কোনও বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে না।
দলীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের পক্ষ থেকে মামলাটির দ্রুত ও জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে দিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট ভাষায় জানান, মামলাটির আদালতের স্বাভাবিক নিয়ম ও তালিকা (লিস্ট) মেনেই শুনানি হবে। কাউকেই কোনও বাড়তি সুবিধা নয়। আইন সবার জন্য সমান, তাই কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল বা কারও জন্যই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হবে না।
অন্যদিকে, আজ বা আগামীকাল এই মামলার শুনানির বিরোধিতা করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি আদালতের কাছে আবেদন করেন, মামলার শুনানি যেন পরশুর আগে না করা হয়। মামলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে শুনানি যেন পরশুর আগে না করা হয়, আদালতে সেই আর্জি জানান তিনি।
প্রসঙ্গত, গতকালও দলের ফ্রিজ অ্যাকাউন্ট খোলাতে গতকালও হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কালীঘাট তৃণমূলের তরফে অভিষেক মনু সিংভি। এক সপ্তাহ আগে মামলা হলেও শুনানি হচ্ছে না। দ্রুত শুনানির আবেদন জানান তিনি। এদিকে আজ মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে দিল আদালত। স্বাভাবিকভাবেই আদালতের এই কড়া অবস্থানে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রশ্নের মুখে অ্যাকাউন্টে 'ফ্রিজ' ৪৪০ কোটির ভবিষ্যৎ!
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়ে থাকায় দলের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও খরচ চালানো নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত শুনানির মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলার আশা করেছিল কালীঘাট তৃণমূল, কিন্তু আদালতের এদিনের নির্দেশ সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। এখন আদালত নির্ধারিত স্বাভাবিক তালিকায় কবে এই মামলার শুনানি হয় ও জল কোন দিকে গড়ায়, সে দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
প্রসঙ্গত, তৃণমূলের ৩টি অ্যাকাউন্টে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা রয়েছে। দলীয় কোন্দল ও ভাঙনের মুহূর্তে যাতে ফান্ড অপব্যবহার না হয়, তাই তৃণমূলের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে দলীয় অ্যাকাউন্টগুলোর লেনদেন বন্ধ করার অনুরোধ জানান। অন্যদিকে, ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ক বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় এই ৪৪০ কোটি টাকার উৎস খতিয়ে দেখতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপ, কাটমানি ও দুর্নীতির টাকা ঘুরপথে এই অ্যাকাউন্টগুলোতে জমা হয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ করেন তাঁরা।
এরপরই পুলিস পদক্ষেপ করে। ঋতব্রত শিবিরের অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর পুলিস ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অ্যাকাউন্টগুলোর 'ডেবিট ফ্রিজ' করে দেয়। মানে টাকা তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যার বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে মমতাপন্থী তৃণমূল শিবির।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)