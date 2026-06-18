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High Court Order on Yoga Day: ছুটি বাতিলই চূড়ান্ত? যোগ-দিবসে হাজিরা দিতেই হবে সরকারি কর্মীদের? হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং

Calcutta High Court Order on WB Govt Notice regarding Yoga Day: আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন মুখ্য সচিব। এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলল হাইকোর্ট।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 18, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:16 PM IST
High Court Order on Yoga Day: ছুটি বাতিলই চূড়ান্ত? যোগ-দিবসে হাজিরা দিতেই হবে সরকারি কর্মীদের? হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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