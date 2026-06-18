/High Court Order on Yoga Day: ছুটি বাতিলই চূড়ান্ত? যোগ-দিবসে হাজিরা দিতেই হবে সরকারি কর্মীদের? হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ছুটি বাতিল! যোগ দিবসে সরকারি কর্মীদের হাজিরা বাধ্যতামূলক। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন মুখ্য সচিব। মুখ্য সচিবের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা। সেই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্পষ্ট নির্দেশ, রাজ্যের মুখ্য সচিবের আদৌ এমন বিজ্ঞপ্তি জারির এক্তিয়ার আছে কি না, সেই নিয়ে আগামিকাল শুক্রবার হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে রাজ্যকে। পাশাপাশি, যোগ দিবসে যোগদান যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর, তাও স্পষ্ট করে দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।
আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সেই যোগ দিবস উদযাপনে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। সেই সরকারি নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করেই বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে আদালতে আর্জি জানানো হয়, যোগ দিবসের মতো একটি কর্মসূচিতে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান সম্পূর্ণ ‘স্বেচ্ছায়’ করার অনুমতি দেওয়া হোক। জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলকভাবে এই ধরণের কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকতে বাধ্য করা সরকারি নিয়মের পরিপন্থী বলেই দাবি করেন মামলাকারীরা।
এরপরই এদিন সওয়াল জবাবে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচাৰ্য বলেন, "সরকারি কর্মচারীদের যোগা ডে-তে যোগদান নিয়ে ১৪ জুনের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। মাতৃ দিবস, পিতৃ দিবস, বন্ধুত্ব দিবস পালন হয়। কিন্তু যোগা দিবসে সরকারি কর্মচারীদের অবশ্যই যোগ দিতে হবে! এটা কেমন? জোর করে কর্মীদের যোগাভ্যাসে অংশ নিতে বাধ্য করার কোনও আইনি নিয়ম বা অধিকার সরকারের নেই।"
যা শুনে বিচারপতি অমৃতা সিনহার মন্তব্য,"ভ্যালেনটাইন ডে বাদ দিলেন কেন?" বিচারপতির এই মন্তব্যের পরই এজলাসে হাসির রোল ওঠে। এরপরই বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্ট নির্দেশ দেন, "আপনাদের উদ্যোগ ভালো কিন্তু এই উদ্যোগে কে সামিল হবেন, সামিল হবেন কি হবে না এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করবে।"
প্রসঙ্গত, সরকারের তরফে আইনজীবী বিল্লদ্বল ভট্টাচাৰ্য সওয়াল-জবাবে বলেন, "এটা ইউনাইটেড নেশনের অনুষ্ঠান। ইন্ডিয়া করছে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। সংবিধানের ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদ মেনেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।" তবে বিচারপতি অমৃতা সিনহা এদিনের নির্দেশে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যোগ দিবসে যোগদানের জন্য বাধ্য করা যাবে না কাউকে। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে।
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