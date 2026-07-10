/সবের একটা লিমিট আছে! হাইকোর্টে অভিষেকের বিরাট ধাক্কা, বাধ্য হলেন মামলা প্রত্যাহারে- ১৫ জুলাই দেবেন কণ্ঠস্বর

অর্ণবাংশু নিয়োগী: হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের জোর ধাক্কা। আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়ে অবশেষে মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। গলার স্বরের নমুনা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যাযের। ১৫ জুলাই বেলা ১২টায় নিম্ন আদালতে গিয়ে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আদালতের নির্দেশ, মামলাকারী যখন সিআইডি বা কোর্টে যাবেন সেই সময় তাঁর উদ্দেশ্যে পাথর বা কিছুই ছোড়া যাবে না। সেটা পুলিসকে সুনিশ্চিত করতে হবে। ওদিকে গলার স্বরের নমুনা অন্য মামলায় ব্যবহার না করার আবেদন অভিষেকের।
এদিন আদালতে শুনানি শুরু হতেই বিপাকে পড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আদালতের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। রক্ষাকবচের বাতিলের হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দেন বিচারপতি। এদিন আদালতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কাছে স্পষ্ট জানতে চান, "আপনি কবে গলার স্বরের নমুনা দিতে যাবেন?" ক্ষোভের সঙ্গে বলেন,"নইলে মামলাটি আবার লিস্টে এনে নির্দেশ পাস করব! সব কিছুর একটা লিমিট আছে। আপনাকে রক্ষাকবচ দেওয়া আছে। কিন্তু এমন চললে আমি আগের নির্দেশ বাতিল করে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেব। আপনি কবে নমুনা দেবেন? নইলে আগের নির্দেশ বাতিল করে দেবো!"
রীতিমতো ধমকের সুরে বিচারপতি বলেন, "জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট নমুনা দেওয়ার কথা বলছেন। এখানে আপনাকে রক্ষাকবচ দেওয়া থাকলে কেন সহযোগিতা করছেন না? হয় মামলা আবার শুনব, নইলে আপনি আপনার আবেদন প্রত্যাহার করবেন? বলুন... আপনি তদন্তে সহযোগিতা করতে বাধ্য। সহযোগিতার শর্তে আপনাকে রক্ষা কবজ দেওয়া হয়েছিল। জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ করব না।" রাজ্য সরকার আদালতে অভিযোগ করে, "সিআইডি কাছে আসতে হবে না।। ওনাকে নিম্ন আদালতে গিয়ে নমুনা দিয়ে আসুন। তিনবার ডেট পেরিয়ে গিয়েছে।" যারপরই ১৫ জুলাই নিম্ন আদালতে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে কঠোর নির্দেশ হাইকোর্টের।
গলার স্বরের নমুনা দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের গড়িমসি নিয়ে চাঁছাছোলা ভাষায় এদিন তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আদালতের দেওয়া রক্ষাকবচের অপব্যবহার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। আগামীতে সহযোগিতা না করলে পূর্ববর্তী সমস্ত আইনি সুরক্ষা বাতিল করার পাশাপাশি কড়া পদক্ষেপ নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেয় আদালত।
উল্লেখ্য, এর আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত। তবে সেই রক্ষাকবচ যে শর্তসাপেক্ষ ছিল, তা এদিন মনে করিয়ে দেন খোদ বিচারপতি। বিচারপতির স্পষ্ট নির্দেশ, তদন্তে অসহযোগিতার এই ধারা চলতে থাকলে আগের নির্দেশ বাতিল করে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হবে। আইনি সুরক্ষার সুবিধা নিয়ে তদন্ত এড়ানো যাবে না। তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তে সহযোগিতা করতে বাধ্য।
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