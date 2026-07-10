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সবের একটা লিমিট আছে! হাইকোর্টে অভিষেকের বিরাট ধাক্কা, বাধ্য হলেন মামলা প্রত্যাহারে- ১৫ জুলাই দেবেন কণ্ঠস্বর

Abhishek Banerjee: শর্ত মনে করিয়ে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে রক্ষাকবচ বাতিলের হুঁশিয়ারি দেন বিচারপতি। বিচারপতি স্পষ্ট বলেন, "সব কিছুর একটা লিমিট আছে... এমন চললে আমি আগের নির্দেশ বাতিল করে দেবো!" 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 10, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:40 AM IST
সবের একটা লিমিট আছে! হাইকোর্টে অভিষেকের বিরাট ধাক্কা, বাধ্য হলেন মামলা প্রত্যাহারে- ১৫ জুলাই দেবেন কণ্ঠস্বর
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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