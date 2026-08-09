অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে এবার রবীন্দ্র বিঠ্ঠলরাও ঘুগে! জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে কর্মরত তিনি। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করলেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন বিচারপতি ঘুগে।
গত ২০ জুন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিয়েছেন বিচারপতি সুজয় পাল। এখন দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম বা শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বাধীন প্যানেলের সুপারিশের বিচারপতি নিয়োগ ও বদল করে কেন্দ্র।
গত বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। সেই বৈঠকেই বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠ্ঠলরাও ঘুগেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
১৯৯০ সালে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে এমপি ল’কলেজ থেকে পাস করেন বিচারপতি ঘুগে। বম্বে হাইকোর্ট ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোর্টে আইনজীবী হিসেবে বহু মামলা লড়েছেন। এরপর ২০১৩ সালে হাইকোর্টের বিচারপতি হন তিনি। গত জুন মাসে সু্প্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন বম্বে হাইকোর্টের তত্কালীন প্রধান বিচারপতি শ্রী চন্দ্রশেখর। তারপর থেকে বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বিচারপতি ঘুগে।
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