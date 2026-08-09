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হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন রবীন্দ্র বিঠ্‌ঠলরাও ঘুগে! তাঁর পরিচয়, জানেন?

Calcutta High Court Chief Justice:  গত ২০ জুন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিয়েছেন বিচারপতি সুজয় পাল। এখন দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 09, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:41 PM IST
হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন রবীন্দ্র বিঠ্‌ঠলরাও ঘুগে! তাঁর পরিচয়, জানেন?
Image Credit: হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন রবীন্দ্র বিঠ্‌ঠলরাও ঘুগে!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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