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হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা অভিষেকের, চোখের চিকিত্সায় বিদেশযাত্রায় 'না' হাইকোর্টের

Abhishek Banerjee: হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে তাঁর আবেদনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও বললেন, চোখের চিকিত্সার জন্য এসএসকেএম নয় বরং তিনি বিদেশেই যেতে চান। ওই মামলায় নিস্পত্তি এখনও হয়নি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 05, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:26 PM IST
হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা অভিষেকের, চোখের চিকিত্সায় বিদেশযাত্রায় 'না' হাইকোর্টের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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