হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা অভিষেকের, চোখের চিকিত্সায় বিদেশযাত্রায় 'না' হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: চোখের চিকিত্সার জন্য বিদেশেই যেতে চান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁকে সেই অনুমতি দিতে নারাজ কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত মেডিক্য়াল এক্সপার্ট নন। তাই কাল এসএসকেএম হাসপাতারলে চক্ষু বিভাগের মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অভিষেককে। পরশু আদালতে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে আদৌ অভিষেকের বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কিনা। নাকি এদেশেই সেই চিকিত্সা সম্ভব কিনা। অন্যদিকে, এসএসকেএম হাসপাতালে যেতেই চান না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য়, চিকিত্সার জন্য বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু সেই মামলা হাইকোর্টে ফিরয়ে দেয় সর্বোচ্চ আদালত। মামলার নিস্পত্তির জন্য বেঁধে দেওয়া হয় এক সপ্তাহের সময়সীমা। সেই মামলায় হাইককোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বক্তব্য, বিদেশ নয়, এখানেই চিকিত্সা করান। প্রয়োজনে এসএসকেএম-এ ডাক্তারদের কমিটি গড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দেশে চিকিত্সা করাতে চান না অভিষষেক।
হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে তাঁর আবেদনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও বললেন, চোখের চিকিত্সার জন্য এসএসকেএম নয় বরং তিনি বিদেশেই যেতে চান। ওই মামলায় নিস্পত্তি এখনও হয়নি। তার আগেই এনিয়ে তিনি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন আদালতে।
কলকাতা হাইকোর্টের তরফে বলে দেওয়া হয় বিদেশ যাওয়ার অুমতি দেওয়া যাবে না। আপনি কি কলকাতায় দেখাতে চান? আপনি কি চাইছেন এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে দেথাতে?এর পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী স্পষ্ট বলে দেন, এসএসকেএম-এ চোখ দেখাবেন না তার মক্কেল। উনি বিদেশেই যেতে চান। সেই কাণের আদালতে আবেদন করা। দেশে দেখানোর বিষয় হলে আদালতে আসতে হত না। বিদেশ যাওয়ার জন্যই এই আবেদন। যদি অনুমতি দেওয়া না যায় তাহলে আদালত মামলা খারিজ করে দিক।
এদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিকিত্সা সংক্রান্ত নথিপত্র জমা দিয়েছেন আদালতে। এনিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেখানে বলা হয়েছে নথিতে ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই। আপনি এমন ডাক্তার দেখান যাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর রয়েছে। ডাক্তার কোন ইনস্টিটিউট থেকে পাস করেছেন তার কোনও উল্লেখ নই। কোন হাসপাতালে চিকিত্সা করেন তারও উল্লেখ নেই। যে নথি জমা দেওয়া হয়েছে তা আদৌ ঠিক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে আদালত।
অভিষেকের আইনজীবী রেবেকা এন জন বলেন, ছেলেমেয়ে বিদেশ থাকলে তাদের দেখার জন্যও বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয় আদলত। কিন্তু উনি চোখের ডাক্তার দেখাবেন। এটা আমার মক্কেলের চয়েস। গত দশ বছর তিনি বিদেশেই চোখ দেখাচ্ছেন। সেই পারমিশন কেন দেওয়া হবে না। ডাক্তারের রেজিস্টেশন নম্বর চাইলেই দেওয়া যাবে। জমা দেওয়া নথিতে সেটি নেই। আদালত যে সিদ্ধান্ত নেন নিক, যদি অনুমতি না মেলে তাহলে আমরা উচ্চ আদালতে যাব।
এনিয়ে বিজেপির মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, এনিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে ওনাদের তৈরি স্বাস্থ্য ব্যবস্তায় তিন মাসে কী এমন হল যে এখানে চিকিত্সা করা যাবে না! ওঁরা বলেছেন রাজ্যের একশো শতাংশ কাজ করে ছেলেছেন। তাহলে! আমাদের দেশে অভিষেকের চোখের চিকিত্সা হবে না? এটা তো হতেই পারে ওঁর অসুস্থতা রয়েছে। কিন্তু বিদেশ থেকে এখন অনেকে ভারতে আসেন চিকিত্সার জন্য। তাহলে ওঁর এখানে চিকিত্স হবে না!
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