/মেলেনি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন! গুন্ডা দমন বিলের মামলা-ই শুনল না হাইকোর্ট

রাজীব চক্রবর্তী: রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নেই, গুন্ডা দমন মামলা খারিজ হাইকোর্টে। রাজ্যে গুণ্ডা দমন আইনকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা আপাতত খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন জানিয়েছে, এই আইন এখনও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়নি। সেই কারণে আগাম মামলা শুনতে পারে না আদালত।
তবে পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষা আইন, ১৯৭২-কে চ্যালেঞ্জ করে যে আবেদন করা হয়েছে সেই বিষয়ে রাজ্যকে চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলাকারীরা পালটা ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জবাবি হলফনামা দেবে। ১৬ সেপ্টেম্বর হবে এই আবেদনের শুনানি। প্রসঙ্গত, ১৩ জুলাই থেকে রাজ্যে কার্যকর হয়েছে গুন্ডা দমন আইন। তবে গুন্ডা দমন বিল আইনসভায় পাশ হওয়ার পর রাজ্যপাল প্রথমে স্বাক্ষর করলেও, পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান। এখনও পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মেলেনি।
গুন্ডা দমন আইন কী?
প্রসঙ্গত, গুজরাট, উত্তর প্রদেশের পর পশ্চিমবঙ্গেও অসমাজিক কার্যকলাপ থেকে সাধারণ নাগরিকদের বাঁচাতে আনা হয়েছে কড়া আইন- গুন্ডাদমন বিল। বিলে ‘anti-social activity’ বা অসামাজিক কার্যকলাপ বলতে এমন কাজ বোঝানো হয়েছে, যা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক, ভয়, নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। জীবন,ব্যক্তি বা সম্পত্তির বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি করে। জনশৃঙ্খলা বা জনশান্তি বিঘ্নিত করে। কারও বৈধ ব্যবসা, পেশা, কাজকর্মে বাধা দেয়। কারও স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি বেআইনিভাবে দখল করে। সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির বড়সড় ক্ষতি করে। খনি, পাথরখাদান, বালি তোলা, বনজ দ্রব্য, বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত বেআইনি কাজ করে সরকারি অর্থের ক্ষতি ঘটায়।
এই বিলে ‘goonda’ বা গুন্ডা বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যে নিজে বা কোনও দল/চক্র/সিন্ডিকেটের সদস্য বা নেতা হিসেবে নিয়মিত অসামাজিক কাজ করে, করানোর চেষ্টা করে, মদত দেয়, অর্থ জোগায় বা সুবিধা করে দেয় অথবা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র ১১১ বা ১১২ ধারার অপরাধে চার্জশিটভুক্ত অথবা Arms Act, NDPS Act, Immoral Traffic Act, Explosive Substances Act-এর অধীন অপরাধে জড়িত অথবা সমাজে বিপজ্জনক ও মরিয়া ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত।
বিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আটক করার ক্ষমতা। পুলিশ সুপার বা তাঁর ঊর্ধ্বতন কোনও পুলিশ আধিকারিকের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার যদি মনে করে যে কোনও ‘গুন্ডা’-কে আটক করা দরকার যাতে সে ভবিষ্যতে অসামাজিক কাজ করতে না পারে, তাহলে আটকের নির্দেশ দিতে পারবে। জেলাশাসক ও পুলিস কমিশনারও আটকের নির্দেশ দিতে পারবেন। আটক করার আদেশ রাজ্যের যে কোনও জায়গায় কার্যকর করা যাবে। এই আইনের অধীনে রাজ্য সরকার এক বা একাধিক Advisory Board গঠন করবে। বোর্ডে থাকবেন, একজন চেয়ারপার্সন, যিনি হাইকোর্টের বিচারপতি বা প্রাক্তন বিচারপতি। আরও দু’জন সদস্য, যাঁরা হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্য।
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