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মেলেনি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন! গুন্ডা দমন বিলের মামলা-ই শুনল না হাইকোর্ট

Gunda Daman Bill: গুন্ডা দমন আইন আইনসভায় পাশ হওয়ার পর রাজ্যপাল প্রথমে স্বাক্ষর করলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান। এখনও পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মেলেনি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 06, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:40 PM IST
মেলেনি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন! গুন্ডা দমন বিলের মামলা-ই শুনল না হাইকোর্ট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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