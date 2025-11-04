Digha Jagannath Temple: দীঘার জগন্নাথ মন্দিরকে কি 'ধাম' বলা যাবে? বিশ্ব হিন্দু পরিষদের করা মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট বলে দিল...
Digha Jagannath Temple: দীঘার জগন্নাথ 'ধাম' নিয়ে করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল আদালত! প্রধান বিচারপতি বললেন, বারবার শেষ সুযোগ দিলে তো 'শেষ' শব্দটিই তার অর্থ হারাবে! তাহলে এখন কী হবে?
অর্ণবাংশু নিয়োগী: দীঘার জগন্নাথ 'ধাম' (Digha Jgannath Temple) নিয়ে জনস্বার্থ মামলা খারিজ। মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। এ বিষয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ)-(Vishva Hindu Parishad) এর দায়ের করা মামলা খারিজ করল আদালত।
মামলা খারিজ
দীঘার জগন্নাথ 'ধাম' নিয়ে জনস্বার্থ মামলা খারিজ। মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। এ বিষয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ)-এর দায়ের করা মামলা খারিজ করল আদালত। দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে 'ধাম' শব্দটি কেন যুক্ত করা হল, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাঁদের যুক্তি ছিল, ধাম পৃথিবীতে চারটি। যার সঙ্গে হিন্দুদের বিশেষ আবেগ জড়িয়ে। চাইলেই হঠাৎ করে কোনও মন্দিরকে 'ধাম' বলা যায় না বলেই দাবি তাঁদের। তাই আদালতে তাঁদের আর্জি ছিল, 'ধাম' শব্দটি দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের নাম থেকে বাদ দেওয়া হোক।
এর আগে
দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল এই মামলার শুনানি। মঙ্গলবার দীঘার জগন্নাথ 'ধাম' নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগে একাধিকবার মামলাকারীর অনুরোধে শুনানি পিছনো হয়েছে। অতিরিক্ত নথি দাখিল করার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। তবে আর তা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আদালতের যুক্তি, বারবার সুযোগ দেওয়া শেষ সুযোগ শব্দটি এবার তার মানে হারাবে। মামলাকারী চাইলে সম্পূর্ণ নথি দিয়ে নতুন করে মামলা দাখিল করতে পারে বলেই জানিয়েছে আদালত।
'শেষ' শব্দের অর্থ কী?
এর আগে একাধিক বার মামলাকারীর অনুরোধে শুনানি পিছোনো হয়েছে। অতিরিক্ত নথি দাখিল করার সুযোগ দেওয়া হলেও এখনও করা হয়নি-- এই যুক্তিতে মামলা খারিজ আদালতের। কতবার নথি দাখিল করার জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হবে। বারবার শেষ সুযোগ দিলে তো 'শেষ' শব্দটিই তার অর্থ হারাবে! মন্তব্য প্রধান বিচারপতির।
তবে...
মামলাকারী চাইলে সম্পূর্ণ নথি দিয়ে নতুন করে মামলা দাখিল করতে পারে। এই নির্দেশ আদালতের। দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে কেন 'ধাম' শব্দটি যুক্ত করা হবে, সেই প্রশ্ন তুলে দায়ের করা হয়েছিল এই জনস্বার্থ মামলা।
