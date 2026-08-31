কোনও 'বিশেষ' সুবিধা নয়! হাইকোর্টে বড় ধাক্কা ধর্ষণে অভিযুক্ত স্টার ব্যাটার অভিষেক পোড়েলের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: হাইকোর্টে বড় ধাক্কা বাংলার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েলের। আইপিএল ব্যাটারের আর্জি খারিজ আদালতে। ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত বাংলার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েলের মামলায় জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শোনার আর্জি জানানো হলেও তা মঞ্জুর করেনি আদালত। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নিয়ম মেনেই জামিনের আবেদন করতে হবে। মামলাটি যে ক্রম অনুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে, সেইভাবেই শুনানি হবে। আগাম শুনানির জন্য মামলাটিকে ‘আপগ্রেড’ করা হবে না।
এক এমবিবিএস ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে পোড়েলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযোগকারিণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বলেও মামলার নথিতে উল্লেখ রয়েছে। এই মামলায় পোড়েলের জামিনের আবেদন এর আগেই খারিজ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, একই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একটি রিট মামলা হাইকোর্টে বিচারাধীন থাকায় জামিনের আবেদনটি গ্রহণ করা হয়নি। এখন সেটি দ্রুত শুনানির আবেদন করা হয়। যদিও আদালত জানিয়ে দেয়, দ্রুত অভিযুক্তকে ছাড়াতে প্রয়োজনে জামিনের আবেদন করা হোক। এই মামলা তালিকা অনুযায়ী শোনা হবে।
ধর্ষণের বিস্ফোরক অভিযোগে গ্রেফতার বাংলার স্টার ক্রিকেটার অভিষেক। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল! তাঁর সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসও আটক করা হয়েছে। অভিযোগকারিণীর দাবি, তাদের মধ্যে বিয়ের কথা হয়েছিল এবং দু'জনে একসঙ্গে বিদেশেও ঘুরে এসেছেন। তবে প্রায় দেড় বছর আগে তাদের সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হয় এবং বিষয়টি থানা পর্যন্ত পৌঁছায়। যদিও সেই সময় তরুণী কোনও আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দিল্লি ক্যাপিটাল দলের নির্ভরযোগ্য কিপার ব্যাটার অভিষেকের বিরুদ্ধে কর্ণাটকে ডাক্তারি পড়ুয়া এক তরুণী গত ২৩ জুন মগড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। জোর করে সহবাস এবং পরে ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগ, সাড়ে তিন বছর ধরে ওই তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ক্রিকেটারের। তারা বিয়ে করবেন ঠিক ছিল। বিদেশেও গিয়েছেন একসঙ্গে। কিন্তু বিয়ের কথাবার্তার পরই তিনি জানতে পারেন যে একাধিক মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে অভিষেকের। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে মগড়া থানার পুলিস। হাইকোর্টের নির্দেশেই পুলিস গ্রেফতার করে অভিষকে পোড়েলকে।
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