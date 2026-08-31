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কোনও 'বিশেষ' সুবিধা নয়! হাইকোর্টে বড় ধাক্কা ধর্ষণে অভিযুক্ত স্টার ব্যাটার অভিষেক পোড়েলের

Abhishek Porel: এক এমবিবিএস ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে পোড়েলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের মামলা দায়ের হয়েছে। এই মামলায় পোড়েলের জামিনের আবেদন এর আগেই খারিজ হয়ে গিয়েছিল। 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 31, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:57 PM IST
কোনও 'বিশেষ' সুবিধা নয়! হাইকোর্টে বড় ধাক্কা ধর্ষণে অভিযুক্ত স্টার ব্যাটার অভিষেক পোড়েলের
Image Credit: অভিষেক পোড়েল

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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