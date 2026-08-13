মসজিদে মাইক চালানোর পক্ষে এখনই কোনও নির্দেশ নয়! আদালতে 'মেজাজ' হারালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়

অর্ণবাংশু নিয়োগী: মসজিদে মাইক নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং। মসজিদে মাইক চালানোর পক্ষে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল না হাইকোর্ট। মসজিদ থেকে মাইক খোলা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা। আর সেই মামলাতেই বিগ আপডেট। মসজিদে মাইক বন্ধ, মসজিদ থেকে মাইক খোলার প্রেক্ষিতে রাজ্যের কাছে অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৮ তারিখ পরবর্তী শুনানি।
এদিন আদালত জানতে চায়,"মসজিদ ঢুকে পুলিস মাইক খুলতে বলছে? পুলিস কি হুমকি দিচ্ছে?" জবাবে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, "পুলিস মাইক খোলেনি। পুলিস কিছুই করেনি। পুলিস শুধু মিটিং ডেকেছিল। এবং ভিজিট করেছিল। এটা থেকে কোথাও প্রমাণ হয় না যে পুলিস মাইক খুলছে।" প্রসঙ্গত, এদিন হাইকোর্টে মামলাকারীর হয়ে সওয়াল করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তিনি দাবি করেন, "গোটা রাজ্যের ৪০০০ মসজিদ থেকে মাইক খুলে নেওয়া হয়েছে। পুলিস ডেকে খুলে দিতে বলছে। তার স্বপক্ষে কোনও সরকারি নির্দেশ নেই।"
যে দাবি সাফ খারিজ করে দেন অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র। পালটা বলেন,"যে ৪০০০ মসজিদের কথা বলছেন, তার একটা উদাহরণও দেখাতে পারছে না। একজন ইমামও এই কথা বলছেন না। মামলাটি শুধু খারিজ করা নয়। জরিমানা করা উচিত এই মামলার জন্যে। মামলাকারী একজন আইনজীবী। সাধারণ মানুষ নন। একজন আইনজীবী মামলা করে দিলেন!"
এরপরই আদালত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কাছে জানতে চায়, "এটা হুগলির জন্যে হয়েছে। আপনি গোটা রাজ্যের জন্যে কেন বলছেন। আগে সেটা বলুন। ৪০০০ মসজিদের কথা বলছেন! সেটা কোথাকার? ৪০০০ মসজিদ কোন কোন জেলায়? কোথায় কোথায় সেটা বলুন। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ আরও জানতে চায়, "আজানের জন্যে কি লাউড স্পিকার দরকার? সকাল সাতটার আগে তো মাইক ব্যবহার করা না। তারপর আজানের জন্যে কি কারণে মাইক দরকার?"
যার জবাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় আদালতের কাছে আর্জি জানান, "এর আগে বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ ব্যানার্জির বেঞ্চ মাইক ব্যবহার নিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি কেউ ডেসিবেল মাত্রা ছাড়িয়ে মাইক ব্যবহার করে বা সকাল ৭টার আগে মাইক ব্যবহার করে পুলিস পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু এখানে কিছুই নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ হয়নি। আমাদের অনুমতি দেওয়া হোক মাইক ব্যবহারে।"
উল্লেখ্য, এদিন আদালতে সওয়াল-জবাব চলাকালীন 'মেজাজ' হারান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা নিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় এবং এজি সুরজিৎ নাথ মিত্রের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। যা নিয়ে আদালতের 'তিরস্কারের' মুখেও পড়েন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। "আপনি কেন টেম্পারমেন্ট হারাচ্ছেন?" কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করে আদালত।
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