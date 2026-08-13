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মসজিদে মাইক চালানোর পক্ষে এখনই কোনও নির্দেশ নয়! আদালতে 'মেজাজ' হারালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়

Mike in Masjid: আদালত এদিন জানতে চায়, "আজানের জন্যে কি লাউড স্পিকার দরকার? সকাল সাতটার আগে তো মাইক ব্যবহার করা না। তারপর আজানের জন্যে কি কারণে মাইক দরকার?" 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 13, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:09 PM IST
মসজিদে মাইক চালানোর পক্ষে এখনই কোনও নির্দেশ নয়! আদালতে 'মেজাজ' হারালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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