/ভবানীপুর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তোলপাড়: মমতার মনোনয়ন বাতিল করতে চাওয়া প্রার্থীকে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল এবং ভোট গণনা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে দায়ের হওয়া মামলা ঘিরে কলকাতা হাইকোর্টে নতুন করে আইনি জট তৈরি হয়েছে। মামলার নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও প্রয়োজনীয় নথিপত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পৌঁছয়নি। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এই তথ্য সামনে আসতেই চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারক। নথি হস্তান্তরে কেন বিলম্ব হল, তা জানতে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।
গণনায় কারচুপির অভিযোগ
ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোটের ফল ও গণনার অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুনর্গণনার আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলার শুনানির সময় তাঁর পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রয়োজনীয় নথিপত্র হাতে না পাওয়ায় শুনানির কাজ কার্যকরভাবে এগোচ্ছে না। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি এজলাসে মন্তব্য করেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের তো অলিখিত নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তি পাঁচ বছরেও হয় না!' কল্যাণবাবু জোর দিয়ে বলেন যে, বিধানসভার মেয়াদকাল পাঁচ বছর। তাই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যাতে মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।
নির্দল প্রার্থী সফর শেখের আবেদন
আইনি জটিলতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন ভবানীপুর কেন্দ্রেরই নির্দল প্রার্থী সফর শেখ। উল্লেখ্য, ভোটের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনয়ন বাতিলের দাবি তুলে তিনি চর্চায় এসেছিলেন। সফর শেখ এই মামলায় নিজে সওয়াল করার জন্য হাইকোর্টে আবেদনপত্র জমা দেন। তবে রেজিস্ট্রার বিভাগ সেই আবেদনপত্রটি গ্রহণ করেনি। কেন নির্দল প্রার্থীর পিটিশন নাকচ করা হল, তা নিয়েও রেজিস্ট্রারের কাছে পৃথক রিপোর্ট তলব করেছে উচ্চ আদালত।
হাইকোর্টের চূড়ান্ত নির্দেশ
অন্যদিকে, বিরোধী পক্ষের আইনজীবী জয়দীপ কর এই বিলম্বের দাবির বিরোধিতা করেন। আদালতে তিনি সওয়াল করে জানান, আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশ মেনেই ইভিএম (EVM) এবং মামলার প্রাসঙ্গিক যাবতীয় নথিপত্র ইতোমধ্যেই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। ফলে মামলার গতি স্তব্ধ হওয়া বা পিছনোর কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।
উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শোনার পর হাইকোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতি পক্ষকে নিজেদের কাছে থাকা প্রয়োজনীয় সমস্ত নথির কপি অপর পক্ষকে হস্তান্তর করতে হবে এবং সে বিষয়ে হলফনামা জমা দিতে হবে।
একই সঙ্গে সমস্ত পক্ষ নির্ধারিত নথিপত্র সঠিকভাবে হাতে পেল কি না, তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রেজিস্ট্রার জেনারেলকে। সব মিলিয়ে নথি জট ও নির্দল প্রার্থীর হস্তক্ষেপ—দুই ঘিরে ভবানীপুর মামলা এখন রাজ্য রাজনীতির অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।
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