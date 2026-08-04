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ভবানীপুর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তোলপাড়: মমতার মনোনয়ন বাতিল করতে চাওয়া প্রার্থীকে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়

Bhawanipur Assembly Election 2026: ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোটের ফল ও গণনার অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুনর্গণনার আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলার শুনানির সময় তাঁর পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রয়োজনীয় নথিপত্র হাতে না পাওয়ায় শুনানির কাজ কার্যকরভাবে এগোচ্ছে না। 

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 04, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:18 PM IST
ভবানীপুর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তোলপাড়: মমতার মনোনয়ন বাতিল করতে চাওয়া প্রার্থীকে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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