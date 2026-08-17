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‘পুলিসের হাত বাঁধা নেই...’ ৩ বিধায়কের স্বাক্ষর জাল প্রমাণিত! সই জালকাণ্ডে অভিষেককে নিয়ে বিরাট নির্দেশ আদালতের

Calcutta High Court on Abhishek Banerjee: আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, “পুলিসের হাত বাঁধা নেই। তদন্ত করে দেখুক। নথি জাল কার নির্দেশে?... অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অন্য ধারা কার্যকর হয় কিনা সেটাও দেখুক পুলিস।”

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 17, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:40 PM IST
‘পুলিসের হাত বাঁধা নেই...’ ৩ বিধায়কের স্বাক্ষর জাল প্রমাণিত! সই জালকাণ্ডে অভিষেককে নিয়ে বিরাট নির্দেশ আদালতের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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