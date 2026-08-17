/‘পুলিসের হাত বাঁধা নেই...’ ৩ বিধায়কের স্বাক্ষর জাল প্রমাণিত! সই জালকাণ্ডে অভিষেককে নিয়ে বিরাট নির্দেশ আদালতের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিধানসভা সই জালকাণ্ডে বিরাট আপডেট। স্বাক্ষর জাল মামলায় আদালতে রিপোর্ট দিল রাজ্য। রিপোর্টে উল্লেখ, ৭০ জন বিধায়ক স্বাক্ষর করেছেন। তার মধ্যে ৩ জনের স্বাক্ষর জাল বলে ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণিত। কিন্তু স্বাক্ষর জালের অভিযোগ রয়েছে ৫ জনের ক্ষেত্রে। অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতকে জানান, এখন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে কার নির্দেশে এই জাল স্বাক্ষর করা হয়? সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কোনও নির্দেশ ছিল কিনা।
যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি কৌশিক চন্দ রাজ্যের কাছে জানতে চান, "কত দিন লাগবে তদন্ত শেষ করতে? ফরেসনিক রিপোর্ট তো চলে এসেছে! আর কত দিন লাগবে? অভিষেক কি সেই মিটিংয়ের পার্ট ছিল? তিনি তো পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি। কীভাবে অভিষেক এই অপরাধের মধ্যে আসছে? এই অপরাধে কাকে সব থেকে বেশি অপরাধী ধরা হতে পারে? কে ডকুমেন্ট বানিয়েছেন? এটা দেখান যে পার্টির চেয়ারম্যান বলেছে, এমন করার জন্যে! সেটা দেখান।"
জবাবে রাজ্য জানায়, “অভিষেক মিটিংয়ের পার্ট। তিনি ডকুমেন্ট পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানতেন সবাই মিটিংয়ে নেই। তাদের স্বাক্ষর আছে!” যার পালটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের আইনজীবী দাবি করেন, “যেখানে নথি জালের কথা বলা হচ্ছে, এটাও হতে পারে সম্পূর্ণ তৈরি করা! বিধায়কদের স্বাক্ষর করা নথি কে বানিয়েছিলেন? কে স্বাক্ষর করে ছিলেন, সেটার উল্লেখ রয়েছে। ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে মিটিং হয়েছিল। আমি শুধু বিধানসভায় পাঠিয়েছিলাম।”
সওয়াল জবাবের পর এদিন সই জালকাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষাকবচ মেয়াদ বাড়াল হাইকোর্ট। নভেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে রক্ষাকবচ। তবে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, “পুলিসের হাত বাঁধা নেই। তদন্ত করে দেখুক। নথি জাল কার নির্দেশে? এটাই মূল কথা। পুলিস দেখুক তদন্ত করে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কীভাবে জালিয়াতির অভিযোগ আসে? অন্য ধারা কার্যকর হয় কিনা সেটাও দেখুক পুলিস।”
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