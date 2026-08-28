Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /৩ সপ্তাহে শেষ করতে হবে RG কর তদন্ত, ডেডলাইন বেঁধে দিল আদালত

৩ সপ্তাহে শেষ করতে হবে RG কর তদন্ত, ডেডলাইন বেঁধে দিল আদালত

R G Kar Case: সিবিআই আরও ৪ সপ্তাহ সময় চেয়েছিল এই তদন্ত শেষ করার জন্য। কিন্তু সিবিআইকে তদন্ত শেষ করার জন্য আরও ৩ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 28, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:33 PM IST
৩ সপ্তাহে শেষ করতে হবে RG কর তদন্ত, ডেডলাইন বেঁধে দিল আদালত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সূর্যকান্ত থাকলে আমরা থাকব না:পড়ুয়াদের বিক্ষোভে বাতিল দেশের সেরা আইন কলেজেরঅনুষ্ঠান
2
3
4
5