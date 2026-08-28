/৩ সপ্তাহে শেষ করতে হবে RG কর তদন্ত, ডেডলাইন বেঁধে দিল আদালত

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আরজি কর মামলায় বিরাট আপডেট। ৩ সপ্তাহের মধ্য়ে শেষ করতে হবে আরজি কর মামলার তদন্ত। ডেডলাইন বেঁধে দিল হাইকোর্ট। সরকারে এসেই আরজি কর মামলার ফাইল খোলে বিজেপি সরকার। শুরু হয় দ্বিতীয় দফায় আরজি কর মামলার তদন্ত। সেই দ্বিতীয় দফার তদন্তের জাল-ই তিন সপ্তাহে মধ্যে গুটিয়ে আনার পরামর্শ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের।
নতুন করে আরজি কর মামলার ফাইল খোলার সঙ্গে সঙ্গে বদল করা হয় সিবিআই-এর সিটও। হাইকোর্টের নির্দেশে নতুন করে সিট গঠন হয়। কিন্তু সেই সিবিআই সিটের তদন্ত নিয়েও আদালত সম্পূর্ণ 'সন্তুষ্ট' নয় বলে খবর সূত্রে। ২৪ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি। সেই পরবর্তী শুনানিতে তদন্ত কতদূর গোটানো সম্ভব হয়েছে, তা জানাতে হবে সিবিআইকে।
সিবিআই সূত্রে খবর, বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের জিজ্ঞাসায় এদিন আদালতে সিবিআই জানায় যে, এই মামলায় ৫৪ জনের মধ্যে ১৬ জনকে চিহ্নিত করে তাদের 'এগজামিন' করা হয়েছে। এমনকি ৪ জন ডাক্তার ও ডেলিভারি বয়কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সিবিআই আরও ৪ সপ্তাহ সময় চেয়েছিল এই তদন্ত শেষ করার জন্য। কিন্তু সিবিআইকে তদন্ত শেষ করার জন্য আরও ৩ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে।
২৪ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি। এখন দেখার সেদিন বিচারপতিগণ কী নির্দেশ দেয়। আদালতে কোন দিকে গড়ায় বহু চর্চিত আরজি কর মামলার জল।
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