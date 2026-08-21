/সেবাশ্রয়ে ভয়ংকর দুর্নীতি: অভিষেককে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়, তোলপাড় রাজনীতি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতা হাইকোর্ট তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ড হারবারে ‘সেবাশ্রয়’ স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংক্রান্ত তিনটি মামলায় অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রদান করেছে। আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও আইনি লড়াই
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পতনের পর থেকেই অভিষেকের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ ও মামলা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং নতুন সরকার গঠনের পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এই মামলাগুলোকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে দাবি করেছেন অভিষেক। তাঁর আইনজীবীরা আদালতে সওয়াল করেছেন যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে কালিমালিপ্ত করতে এবং রাজনৈতিকভাবে নাজেহাল করতেই অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে এই অসংখ্য অপরাধমূলক প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এর মধ্যেই অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে চালু হওয়া 'সেবাশ্রয়' প্রকল্প।
সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং দুর্নীতির অভিযোগ
ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সাধারণ মানুষের কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। এই মেগা ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়। কিন্তু তৃণমূলের ক্ষমতাচ্যুতির পর এই প্রকল্পের বিরুদ্ধেই আর্থিক দুর্নীতি ও জমি সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।
সূত্র অনুযায়ী, রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং অনুমোদনহীন চিকিৎসকদের নিয়ে বেআইনি শিবির চালানোর মতো গুরুতর অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার মোট ২৭টি ধারায় এই অভিযোগগুলি আনা হয়েছে। মূলত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও আর্থিক লেনদেনে বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ডায়মন্ড হারবারের বিষ্ণুপুর থানায় দু’টি এবং রবীন্দ্রনগর থানায় একটি-- মোট তিনটি এফআইআর (FIR) রুজু করা হয়।
আদালতের নির্দেশ ও শর্তাবলী
শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ভট্টাচার্য সেবাশ্রয় সংক্রান্ত এই তিনটি এফআইআর-এর শুনানিতে অভিষেককে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দেন।
কঠোর পদক্ষেপে নিষেধাজ্ঞা: আদালত রাজ্য পুলিসকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মামলাকারী বা পুলিস কেউই অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবে না এবং তাঁকে এখনই গ্রেফতার করা যাবে না।
তদন্তে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা: এই আইনি রক্ষাকবচ প্রদান করা হলেও, আদালত শর্ত দিয়েছে যে তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করতে হবে এবং তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
মামলার বর্তমান পরিসংখ্যান
তথ্য অনুযায়ী, গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে অভিষেকের বিরুদ্ধে বর্তমানে মোট ১৬টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।
শুক্রবার সেবাশ্রয় সংক্রান্ত তিনটি মামলা মিলিয়ে, তিনি এখনও পর্যন্ত মোট আটটি মামলায় আদালতের কাছ থেকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেলেন।
বাকি থাকা আরও আটটি মামলায় তিনি এখনও কোনো আইনি সুরক্ষা পাননি। সেই মামলাগুলি বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।
তদন্তকারী সংস্থার প্রতি সহযোগিতার এই নির্দেশের পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন এই রক্ষাকবচ তাঁকে সাময়িক আইনি স্বস্তি দিয়েছে।
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