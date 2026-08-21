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সেবাশ্রয়ে ভয়ংকর দুর্নীতি: অভিষেককে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়, তোলপাড় রাজনীতি

Abhishek Banerjee Sebashraya: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পতনের পর থেকেই অভিষেকের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ ও মামলা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং নতুন সরকার গঠনের পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এই মামলাগুলোকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে দাবি করেছেন অভিষেক। 

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 21, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:02 PM IST
সেবাশ্রয়ে ভয়ংকর দুর্নীতি: অভিষেককে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়, তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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