/Abhishek Banerjee: এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেন কীভাবে? চোখা প্রশ্নের মুখে অভিষেক- স্বস্তি দিয়েও আদালতের ৭ বড় নির্দেশ

Calcutta High Court Big Order on Abhishek Banerjee Case: আদালতে এদিন শুনানির প্রথমদিকে অস্বস্তির মধ্যে পড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর করা উসকানিমূলক মন্তব্য নিয়ে বিচারপতির কড়া প্রশ্নের মুখে পড়েন তৃণমূলের অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: আদালতের নির্দেশে স্বস্তি সাংসদ তথা জেনারেল সেক্রেটারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ নয় অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দায়ের করা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মামলা এবং রক্ষাকবচ মামলায় বড় নির্দেশ হাইকোর্টের। মোট ৭ দফা নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কী কী?
হাইকোর্টের নির্দেশ:
১) তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।
২) আদালতের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও কড়া পদক্ষেপ নয় অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।
৩) এখনই হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না আদালত।
৪) সত্য উদঘাটনে তদন্তকারী অফিসারকে তদন্ত করতে হবে।
৫) পুলিস যদি মামলাকারীকে নোটিস দিয়ে থাকে, তবে সে সেটা উত্তর দেবে।
৬) আদালতের অনুমতি ছাড়া মালাকারী বাইরে যেতে পারবেন না।
৭) তদন্তে সযোগিতা না করলে আদালতে জানাতে পারবে পুলিস।
প্রসঙ্গত, এদিন শুনানির প্রথমদিকে অস্বস্তির মধ্যে পড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট প্রচারের সময় তাঁর করা উসকানিমূলক মন্তব্য নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন তৃণমূলের অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি।
আদালতে অভিষেকের অস্বস্তি!
আদালতে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "মামলাকারি তিন বারের সাংসদ। রাজ্যের ক্ষমতা বদলের পর এই অবস্থা। তিনি পার্টির উচ্চ পদে আছেন।" বিচারপতি জানতে চান,"কী পদে আছেন? কোন পার্টি?" জবাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "AITC দলের অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি পদে আছেন। পার্লামেন্টের লিডার অফ দ্যা পার্টি।" এরপরই বিচারপতির চোখা প্রশ্ন, "একটি দলের অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি এবং সাংসদ, তিনি কেন এমন মন্তব্য করেছেন? নির্বাচনে আগে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করার মানে কী? যদি তৃণমূল ক্ষমতায় চলে আসত তাহলে কী হত? এটা ব্যাক হিস্ট্রি এই রাজ্যের যে ভোট পরবর্তী হিংসায় মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে দেখা যাচ্ছে যে তিনি কী বলেছেন? এটা মামলাকারীর স্ট্যাটাসের সঙ্গে মেলে?"
এমনকি বেঞ্চ রাজ্যের কাছে এও জানতে চায় যে, "যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার শাস্তি কী?" জবাবে রাজ্যের তরফে AAG জানান, "সব মামলার ক্ষেত্রে শাস্তি হল সাত বছর বা তার থেকে কম।" এরপরই আদালতের কাছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় আবেদন করেন যে,"যে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ঘটেনি। সেটাকে আদালত গ্রাহ্য অপরাধ ধরা যায় না।" জবাবে বেঞ্চ আবারও বলে যে," এটা তো মানতে হবে যে সাংসদ এমন মন্তব্য কীভাবে করেন! যেটা নিয়ে আদালত ভাবছে।" শেষে আদালত আপাতত সাংসদ তথা জেনারেল সেক্রেটারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ না নেওয়া নির্দেশ দিলেও, তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশ দেয়।
