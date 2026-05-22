/High Court Verdict on Debraj Chakraborty: দেবরাজ চক্রবর্তীর আয় বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় বিরাট রায় হাইকোর্টের: তুলকালাম কাণ্ড

অর্ণবাংশু নিয়োগী: সংগীতশিল্পী ও তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়িকা অদিতি মুন্সি ও রাজারহাট-গোপালপুরের তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিন মামলায় হাইকোর্টের বড় রায়।
দেবরাজ ও অদিতি মুন্সির সম্পত্তি নিয়ে তদন্ত চলছে। তদন্তকারীদের কাছে সেই অগ্রগতির রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট। ১৯ জুনের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রাজ্যের মৌখিক আশ্বাস পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত গ্রেফতার নয় তাদের।
প্রসঙ্গত, ১৯ তারিখ রাত থেকেই রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়িকা অদিতি মুন্সির স্বামী তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী খবরে। কখনও শোনা গিয়েছে তিনি আটক হয়েছেন, গ্রেফতার করেছে পুলিস আবার কখনও শোনা গিয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ বা তাঁর ডানহাত গ্রেফতার হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দেবরাজ ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে রাজারহাট-গোপালপুর-নিউটাউন অঞ্চলে তোলাবাজির অভিযোগ ছিল বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা যায়নি বলেই অভিযোগ। আর শাসক দলের দৌরাত্ম্যে ততোধিক ছিল তাঁর জুলুমবাজি।
দেবরাজের স্ত্রী অদিতি মুন্সি কীর্তন সংগীত শিল্পী। ২০২১ এ রাজারহাট-গোপালপুরের ভোটে জিতে বিধায়িকা হয়েছিলেন। বিরোধীদের দাবি ছিল দেবরাজের সঙ্গে শাসক দলের ঘনিষ্ঠতার জন্যই অদিতি ভোটে জিতে বিধায়িকা হয়েছেন। কিন্তু ২০২৬-এ তৃণমূলের সঙ্গে আরও অনেকের পাশাই উল্টে গিয়েছে। ভোটে হেরেছেন দেবরাজের স্ত্রী অদিতি। আর শাসকের সিটে এসেছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।
রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটরাজ বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দফায় দফায় কড়া বার্তা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির আবহেই এবার সল্টলেকে তোলাবাজি ও আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে পুলিসের জালে ধরা পড়েছে তাবড় তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক ছোট বড় নেতাই।
সেই সূত্রেই আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ তুলে গ্রেফতার করা হতে পারে দেবরাজ চক্রবর্তীকে। সেই আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার হাই কোর্টে গিয়েছিলেন অদিতি মুন্সি ও তাঁর স্বামী বিধাননগর পুরনিগমের কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী।
তাঁদের আইনজীবী এই বিষয়ে আগাম জামিন চেয়ে হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। শুক্রবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। গ্রেফতার হতে পারেন, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন। কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই তারকা দম্পতি।
বৃহস্পতিবার হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়। অদিতি ও দেবরাজের আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে হেনস্থা করার চেষ্টা চলছে। এমনকি তাঁদের গ্রেফতার করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন।
পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আদালত সূত্রে খবর, আজ শুক্রবারই এই মামলার শুনানি হল যেখানে পরবর্তী তদন্ত না হওয় পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার করা যাবে না বলেই জানিয়েছে কোর্ট।
মামলার প্রেক্ষাপট
গত কয়েক বছর ধরেই রাজ্যের একাধিক দুর্নীতি মামলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত সূত্রে দেবরাজ চক্রবর্তীর নাম জড়ায় এবং তাঁর বাড়িতে তল্লাশিও চালায় সিবিআই। দেবরাজ চক্রবর্তী বর্তমানে রাজারহাট-গোপালপুর এলাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী যুব তৃণমূল নেতা এবং বিধাননগরের কাউন্সিলর।
তৃণমূলের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই লোকসভা ভোটের পরবর্তী সময়ে বা রাজনৈতিক কারণে বিরোধী শিবিরকে দমাতে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অদিতি ও দেবরাজের আইনজীবীর বক্তব্য, তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করা সত্ত্বেও তাঁদের মক্কেলদের আইনিভাবে হেনস্থা করার এবং গ্রেফতার করার একটি চক্রান্ত চলছে। সেই কারণেই তাঁরা আদালতের কাছে রক্ষাকবচ ও আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন।
