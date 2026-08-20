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আজকের মধ্যেই... অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় অভিষেককে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

Abhishek Banerjee Account freeze: এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলার শুনানির শুরুতেই আদালতের ক্ষোভের মুখে পড়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের কড়া প্রশ্ন,"আপনাদের e-KYC এর ব্যবস্থা নেই?"

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 20, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:28 PM IST
আজকের মধ্যেই... অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় অভিষেককে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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