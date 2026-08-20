/আজকের মধ্যেই... অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় অভিষেককে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আজকের মধ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় নির্দেশ হাইকোর্টের। একজন আধিকারিক বাড়িতে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগে থেকে জানিয়ে বাড়িতে যাবেন ব্যাঙ্ক আধিকারিক। তেমনটাই নির্দেশ আদালতের। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি।
এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলার শুনানির শুরুতেই আদালতের ক্ষোভের মুখে পড়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। ব্যাঙ্কের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ব্যাঙ্কের অবস্থান পরিবর্তনে ব্যাঙ্কের আইনজীবীকে ভর্ৎসনাও করেন বিচারপতি। বলেন, "আপনারা এইভাবে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন না। আপনারা প্রথমে বললেন, কেওয়াইসির জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ। এখন বলছেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জন্য অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এটা ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ বিষয়, তাই ব্যাঙ্ক জানাতে পারছে না। আপনারা জানান যে কেওয়াইসি কী কী নথি জমা করতে হবে।"
এরপরই আদালতে HDFC ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানায় যে, "আমরা স্থানীয়ভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করিনি। আমাদের কেন্দ্রীয় নিরীক্ষণ দল নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ করেছে। ইতিমধ্যে অন্য মামলায় ইডি যে অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করেছে সেগুলির সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ রয়েছে। তাই KYC-র জন্য অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে।"
যা শুনে ক্ষুব্ধ বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের কড়া প্রশ্ন,"আপনাদের e-KYC এর ব্যবস্থা নেই? গ্রাহককে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? আপনাদের যা যা নথি দরকার সেটা বলুন। মামলাকারী এখুনই আপনাদের দিয়ে দেবে। এই পরিষেবা দেন আপনারা গ্রাহকদের?" আরও বলেন,"নোটিস দেখে মনে হচ্ছে আপনাদের আধিকারিকরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে বেশি আগ্রহী। আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীকে বলছি যে আপনাদের একটা ফটো দিয়ে দেওয়ার জন্য, সেটা ভালো করে দেখবেন।"
এরপরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী জানান যে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং দুটি ক্রেডিট কার্ড বন্ধ করা হয়েছে। যার KYC জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আছে। শেষে আদালত আজকের মধ্যে ব্যাঙ্ক আধিকারিকের হাতে KYC নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আরও বলে যে ব্যাঙ্ক আধিকারিক বাড়িতে গিয়েই এই নথি সংগ্রহ করবে।
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