Nabanna Abhijan: শুভেন্দুর নবান্ন ধর্নায় আপত্তি হাইকোর্টের, বৃহস্পতিবার ফের শুনানি

Nabanna Abhijan: বিচারপতি মন্তব্য করেন, নবান্ন একটি প্রশাসনিক ভবন। সেখানে ধর্না দিলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে বা যানজট সৃষ্টি হতে পারে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 14, 2026, 02:46 PM IST
অর্নবাংশু নিয়োগী: নবান্নর সামনে বিজেপির ধর্না নিয়ে স্পষ্ট আপত্তি করল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে নবান্ন অভিযান নিয়ে হাইকোর্টে করা মামলায় বড় ধাক্কা খেল বিজেপি। ওই মামলায় আপত্তি করলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ।

ওই মামলায় বিচারপতি বলেন, নবান্ন বাসস্যান্ড বা মন্দিরতলায় সমাবেশ হতে পারে। এদিন বিচারপতি মন্তব্য করেন, নবান্ন একটি প্রশাসনিক ভবন। সেখানে ধর্না দিলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে বা যানজট সৃষ্টি হতে পারে। ফলে ওই জায়গায় ধর্নার অনুমতি দেয় সম্ভব নয়।

এদিকে, আদালতের তরফে ওই মন্তব্য করা হলেও বিজেপি আবেদন একেবারে বাতিলও করে দেওয়া হয়নি। এনিয়ে বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। আগামিকাল মন্দিরতলা বা নবান্ন বাসস্ট্যান্ডে বিজেপি ধর্না দিতে চায় কিনা তা জানাতে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

উল্লেখ্য, IPAC-এর দফতরে তল্লাসির সময় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি সহ বাকি ঘটনায় সরব হয়ে নবান্নে শুক্রবার ধর্না করতে চেয়ে আদালতের দারস্থ হয় বিজেপি। সেই মামলার শুনানিতে আদাতলের তরফে ওই মন্তব্য় করা হয়।  শুনানিতে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ বলেন, অন্য কোথাও আইন মানা হয়নি মানেই আমিও আইন মানব না, এটা প্রযোজ্য নয়।

নবান্ন বাসস্ট্যান্ড ধর্না নিয়ে নিয়েও রাজ্যের তরফে আপত্তি করা হয়। এনিয়ে বিচারপতি বলেন, মন্দিরতলাও তো বাসস্ট্যান্ড। সেখানে হলে কোনও সমস্যা হবে না?”। সবেমিলিয়ে নবান্নের সামনে ধর্নার প্রশ্নে আদালত আপাতত কঠোর হলেও বিকল্প জায়গায় পথও খোলা রাখল আদালত।

