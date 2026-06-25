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শুধু ইস্ট কলকাতা মেট্রোপলিটনেই ৫০০! 'মৃত্যুপুরী' কলকাতা? বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া নির্দেশ

Calcutta High Court on illegal construction: ৫০০-র উপর বেআইনি নির্মাণ আছে শুধু ইস্ট কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকাতেই। তারাতলা বিপর্যয়ের পর রাজ্যে বেআইনি নির্মাণ রুখতে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 25, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:08 PM IST
শুধু ইস্ট কলকাতা মেট্রোপলিটনেই ৫০০! 'মৃত্যুপুরী' কলকাতা? বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া নির্দেশ
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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