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৪ ভ্যাকেশন বেঞ্চে ২৭ দিন, ইতিহাস গড়ে ষষ্ঠী থেকে দশমী খোলা থাকছে কলকাতা হাইকোর্ট!

Calcutta High Court: হাইকোর্ট প্রশাসনের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই ভ্যাকেশন কোর্ট। ১০ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২৭ দিন বসবে ভ্যাকেশন কোর্ট। ফলে উৎসবের মরসুমেও মিলবে বিচার। 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Oct 05, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 07:24 PM IST
৪ ভ্যাকেশন বেঞ্চে ২৭ দিন, ইতিহাস গড়ে ষষ্ঠী থেকে দশমী খোলা থাকছে কলকাতা হাইকোর্ট!

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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