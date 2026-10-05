/৪ ভ্যাকেশন বেঞ্চে ২৭ দিন, ইতিহাস গড়ে ষষ্ঠী থেকে দশমী খোলা থাকছে কলকাতা হাইকোর্ট!

অর্ণবাংশু নিয়োগী: পুজো মানেই আদালত বন্ধ? একদম না। নজির কলকাতা হাইকোর্টে। ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবমী, দশমী খোলা থাকছে কোর্ট। মানুষ প্রয়োজনে আদালতের কড়া নাড়তে পারবেন। তবে সম্পূর্ণ কোর্ট নয়। ভ্যাকেশন কোর্ট খোলা থাকবে। বসবে কম করে চারটি কোর্ট। এমনকি, বাড়ানো হয়েছে ভ্যাকেশন কোর্টের সংখ্যাও।
হাইকোর্ট প্রশাসনের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই ভ্যাকেশন কোর্ট। প্রথম দফায় ১০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত খোলা থাকবে আদালত। দ্বিতীয় দফায়, ২৫ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর। তৃতীয় দফায় ১ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত আদালতের কাজ হবে। চতুর্থ দফায় ৭ থেকে ১১ নভেম্বর বসবে কোর্ট। মোট ২৭ দিন বসবে ভ্যাকেশন কোর্ট। ফলে উৎসবের মরসুমেও মিলবে বিচার। অনন্য নজির গড়ে দুর্গাপুজোয় খোলা থাকছে কলকাতা হাইকোর্ট।
সাধারণত উৎসবের মরশুমে বন্ধ থাকে আদালতের চেনা ব্যস্ততা। তবে এবার সেই চেনা ছবিতে বড় বদল আসতে চলেছে। অনন্য নজির গড়তে চলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। দুর্গোৎসবের আনন্দের মধ্যেও জরুরি আইনি সহায়তার প্রয়োজনে খোলা থাকছে হাইকোর্টের দরজা। ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবমী এমনকি বিজয়া দশমীর দিনেও বিচারপ্রার্থীরা প্রয়োজনে আদালতের কড়া নাড়তে পারবেন।
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