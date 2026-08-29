/বিগ ব্রেকিং: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় FIR, ভয়ংকর অভিযোগে বিদ্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী-- তোলপাড় রাজ্য

বিক্রম দাস ও রণয় তিওয়ারি: ২৮ অগাস্ট ক্যাথিড্রাল রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশে হাইকোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে অর্থাত্ আদালত অবমাননার অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের কলকাতা পুলিসের। রাস্তা বন্ধ করা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার বিড়লা তারামণ্ডল সংলগ্ন ক্যাথিড্রাল রোডের ঘটনার প্রেক্ষিতে হেস্টিংস থানায় এই এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।
কী ঘটেছিল এবং কেন এই পদক্ষেপ?
গত ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কালীঘাট শিবিরের তরফে ক্যাথিড্রাল রোডে সভার ডাক দেওয়া হয়েছিল। আদালত নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে সভার অনুমতি দিয়েছিল। হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল--
১. সভায় কর্মী-সমর্থকের সংখ্যা কোনোভাবেই ১৫০০ জনের বেশি হতে পারবে না।
২. দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টের মধ্যে সভা শেষ করতে হবে।
৩. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ক্যাথিড্রাল রোডের একটি ফ্ল্যাঙ্ক অর্থাত্ যাওয়া আসার যে কোনও একটা দিক সম্পূর্ণ খোলা রাখতে হবে।
অভিযোগ, সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় কর্মীদের ইশারা করতেই ওপারে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা বহু সমর্থক ব্যারিকেড ভেঙে হুড়মুড়িয়ে রাস্তার ওপর চলে আসেন। এর ফলে মুহূর্তে পুরো রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েন পুলিসকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান সমর্থকেরা। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে।
কারা যুক্ত ও কাদের অভিযোগ?
হেস্টিংস থানার সাব-ইন্সপেক্টর (SI) অপু বৈদ্যের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি দায়ের করেছে। এফআইআরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোক্তাদের নামও যুক্ত করা হয়েছে।
ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতেই কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'দেখলেন তো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কী ভাবে হাইকোর্টের অর্ডার ভাঙলেন! গাছের নিচে থাকা লোককে ডেকে রাস্তা বন্ধ করালেন। আমি পুলিসকে বলেছি এফআইআর দায়ের করতে এবং আদালতে যেতে। কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।' অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, আদালতের বেঁধে দেওয়া নিয়ম ভেঙে ব্যারিকেড ভাঙার প্ররোচনা দেওয়া একপ্রকার আদালত অবমাননারই বহিঃপ্রকাশ।
যেসব ধারায় মামলা রুজু হয়েছে
হেস্টিংস থানায় দায়ের হওয়া ১১২ নম্বর মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে:
ধারা ৬১(২): অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র।
ধারা ১৩২: সরকারি কর্মচারীকে কাজে বাধা দেওয়া, আক্রমণ বা বলপ্রয়োগ করা।
ধারা ২২৩: সরকারি কর্মচারী কর্তৃক জারি করা নির্দেশ অমান্য করা।
ধারা ২৮৫: রাস্তায় যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা বা গাড়ি না সরানো।
ধারা ১২৫(ক): চরম অবহেলা বা বেপরোয়া কাজের মাধ্যমে অন্যের জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করা।
আইনি পরিণতি কী হতে পারে?
আইনজীবীদের মতে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩২ ও ৬১(২) ধারার মতো গুরুতর ও জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হওয়ায় অস্বস্তি বাড়তে পারে অভিযুক্তদের। হাইকোর্টের স্পষ্ট অবমাননা হওয়ায় আদালত অবমাননার মামলা দায়েরের প্রস্তুতিও নিচ্ছে প্রশাসন। তদন্তের প্রয়োজনে নোটিস পাঠানো বা জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ক্যামাক স্ট্রিটের বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই কড়া আইনি পদক্ষেপে রাজ্য রাজনীতিতে সংঘাতের আবহ আরও তীব্র রূপ নিল।
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