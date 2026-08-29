Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /বিগ ব্রেকিং: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় FIR, ভয়ংকর অভিযোগে বিদ্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী-- তোলপাড় রাজ্য

বিগ ব্রেকিং: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় FIR, ভয়ংকর অভিযোগে বিদ্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী-- তোলপাড় রাজ্য

FIR against Mamata Banerjee: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েন পুলিসকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান সমর্থকেরা। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 29, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:15 PM IST
বিগ ব্রেকিং: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় FIR, ভয়ংকর অভিযোগে বিদ্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী-- তোলপাড় রাজ্য

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ট্রেনে উঠছেন? এই ভুল করলেই গুনতে হবে অনেক টাকা, নয়া নিয়ম রেলের
2
3
4
5