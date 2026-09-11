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কলকাতার বেআইনি বহুতল নির্মাণে কয়েক হাজার কোটির দুর্নীতি! প্রথম CBI তদন্তের নির্দেশ প্রধান বিচারপতি ঘুগের

Kolkata illegal constructions: কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ। কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ, বৈদেশিক মুদ্রা রূপান্তরের অভিযোগ। জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলেও অভিযোগ। 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 11, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:05 PM IST
কলকাতার বেআইনি বহুতল নির্মাণে কয়েক হাজার কোটির দুর্নীতি! প্রথম CBI তদন্তের নির্দেশ প্রধান বিচারপতি ঘুগের
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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