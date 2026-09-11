/কলকাতার বেআইনি বহুতল নির্মাণে কয়েক হাজার কোটির দুর্নীতি! প্রথম CBI তদন্তের নির্দেশ প্রধান বিচারপতি ঘুগের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কালো টাকা সাদা করা হয়েছে শহরের বুকে গজিয়ে ওঠা গগনচুম্বী বহুতলের পিছনে? বেআইনি বহুতল নির্মাণ দুর্নীতিতে এবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। এই প্রথম সিবিআই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠালরাও ঘুগের ডিভিশন বেঞ্চ। ১৪ অক্টোবর প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করবে সিবিআই।
বেলাঘাটা, মানিকতলা, রাজাবাজার এবং ক্যানেল ইস্ট রোডে ৫০-এর বেশি বেআইনি বহুতল নির্মাণের অভিযোগ। নূন্যতম অনুমতি ছাড়াই নির্মাণের অভিযোগ। কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ। কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ, বৈদেশিক মুদ্রা রূপান্তরের অভিযোগ। জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলেও অভিযোগ। এর আগেও নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হলেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। এবার সরাসরি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের। তদন্তের প্রয়োজনে সিট গঠন করতে পারবে সিবিআই।
বেআইনি বহুতল দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। কলকাতা শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গজিয়ে ওঠা ৫০টিরও বেশি বেআইনি বহুতল নির্মাণ ও তৎসংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠালরাও ঘুগের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ এই কড়া নির্দেশ জারি করেছে। মূলত বেলিয়াঘাটা, মানিকতলা, রাজাবাজার এবং ক্যানেল ইস্ট রোড এলাকায় কোনও রকম ন্যূনতম পুর-অনুমতি ছাড়াই একের পর এক বহুতল গড়ে তোলার মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে।
আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে, এই বিশাল দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছাতে এবং নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সিবিআই প্রয়োজনে বিশেষ তদন্তকারী (SIT) গঠন করতে পারবে। আগামী ১৪ অক্টোবরের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতির প্রাথমিক রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলাকারীদের দাবি, এই পুরো চক্রের নেপথ্যে রয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকার বেআইনি আর্থিক লেনদেন। প্রাথমিক অভিযোগে জানানো হয়েছে, এই অবৈধ আবাসন ব্যবসাকে মাধ্যম করে বিপুল অঙ্কের কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। এমনকি অনৈতিক উপায়ে বৈদেশিক মুদ্রা রূপান্তরের মতো গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও উঠেছে এই নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।
এর আগেও আদালত ও প্রশাসনের তরফে এই ধরনের অবৈধ নির্মাণ অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, বাস্তব ক্ষেত্রে কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এদিন আদালতে কলকাতা পুরসভার ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। পুরসভার নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত প্রশ্ন তোলে, কেন সময়মতো কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি? বিচারপতির কড়া প্রশ্ন, “পুরকর্মী ও আধিকারিকরা কাজ করার জন্য বেতন পান, কাজ না করার জন্য নয়।” এরমধ্যে পুরকর্মীরাও জড়িত কিনা, তাও খতিয়ে দেখার নির্দেশ।
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