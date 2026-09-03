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আবাসের টাকা নয়ছয়! রাজ্যের রিপোর্টে চরম ক্ষুব্ধ হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ

Awas Yojana: আবাস যোজনা নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ ওঠে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রিপোর্ট তলব করে। রিপোর্ট দেখে বিস্মিত হয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরুপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 03, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:13 PM IST
আবাসের টাকা নয়ছয়! রাজ্যের রিপোর্টে চরম ক্ষুব্ধ হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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