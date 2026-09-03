/আবাসের টাকা নয়ছয়! রাজ্যের রিপোর্টে চরম ক্ষুব্ধ হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বাংলা আবাস যোজনার টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ। রাজ্যের রিপোর্ট দেখে চরম ক্ষুব্ধ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসককে ব্যাক্তিগত হাজিরার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি আবাস যোজনার অর্থ পুনরুদ্ধারেরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বাংলা আবাস যোজনার পরিষেবা নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্য কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব করে। দীর্ঘদিন মামলা বিচারাধীন থাকার পর চলতি বছরে ফের কলকাতা হাইকোর্ট বর্তমান অবস্থান জানতে চেয়ে বিডিওর কাছে রিপোর্ট তলব করে। ওই নির্দেশে এও উল্লেখ করা হয়েছিল যে অর্থ পুনরুদ্ধারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাও জানাতে হবে।
বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্যের আইনজীবী একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্ট দেখে বিস্মিত হয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরুপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়, তা আদালত পর্যবেক্ষণ করে দেখে যে রিপোর্টটি ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালের। অর্থাৎ আদালতের নির্দেশের পূর্বের রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে।
এতেই ভয়ংকর ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নির্দেশ দেন, ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসককে লিখিতভাবে জানাতে হবে কেন পুরনো রিপোর্ট আদালতে পাঠানো হল? একইসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, ওই দিন কলকাতা হাইকোর্টে সশরীরে হাজির হতে হবে জেলাশাসককে।
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