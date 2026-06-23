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হাইকোর্টে ভবানীপুর মামলা: 'জানেন তো আমার বড় ভাই একটি দলের মুখপাত্র', শুনানিতে মন্তব্য় বিচারপতির

Mamata Banerjee Bhabanipur Election case:  নির্বাচন কমিশনকে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম ও সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ ও  মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ সব পক্ষকে নথি হস্তান্তরের নির্দেশ 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 23, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:31 PM IST
হাইকোর্টে ভবানীপুর মামলা: 'জানেন তো আমার বড় ভাই একটি দলের মুখপাত্র', শুনানিতে মন্তব্য় বিচারপতির
Image Credit: ভবানীপুরে ভোটের ফলকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মমতা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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