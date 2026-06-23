হাইকোর্টে ভবানীপুর মামলা: 'জানেন তো আমার বড় ভাই একটি দলের মুখপাত্র', শুনানিতে মন্তব্য় বিচারপতির

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ভবানীপুরে ভোটের ফলকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। মামলাটি গ্রহণ করল আদালত। নির্বাচন কমিশনকে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম ও সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ সব পক্ষকে নথি হস্তান্তরের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি বিচারপতি গৌরব কান্ত কল্যাণ। ২ মাস পর ফের মামলা শুনানি।
ছাব্বিশে ভরকেন্দ্র ছিল ভবানীপুর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী ছিলেন খোদ শুভেন্দু অধিকারী। ১৫,১১৪ ভোটে জিতে এখন তিনি রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী। সেই নির্বাচনে ফল নিয়ে এবার মামলা গড়াল হাইকোর্টে।
এদিন শুনানিতে আইনজীবী কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গণনার দিন ১২ রাউন্ড পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। ১৩ রাউন্ডের সময়ে মমতা যান। তাঁকে হেনস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনও সাহায্য করেনি'। মমতার আরও বক্তব্য, কমিশনের যাঁরা কাজ করেছিলেন, নির্বাচনের পর তাঁদের সরকারি পদে বসানো হয়। সিইও-কে মুখ্যসচিব করা হয়েছে। এখানে পক্ষপাতের বিষয় থাকছে। তাঁদের উপস্থিতিতে SIR-র সময়ে ৪৪ হাজার মানুষের নাম বাদ দেয় কমিশন'। হাইকোর্টে কল্য়াণ বলেন, 'EVM-র সঙ্গে সিসিটিভিও ফুটেজও সংরক্ষণ করা দরকার। সিসিটিভি ফুটেজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা নষ্ট হয়ে গেলে মামলার আর কিছুই থাকবে না'।
বিচারপতি কল্যাণকে বলেন, 'আপনি জানেন হয়তো আমার বড় ভাই একটি দলের মুখপাত্র। সেটা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই তো'? কল্য়াণ জানান, 'আদালতের ওপর ভরসা আছে। বিচারপতি হিসেবে আপনার ওপর ভরসা আছে'।
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