Kurmi Movement: জঙ্গলমহলে ফের কুড়মি-আন্দোলন! রাজ্য ও রেলকে যথাযথ পদক্ষেপের নির্দেশ হাইকোর্টের...
অর্ণবাংশু নিয়োগী: পুজোর ফের অশান্তি জঙ্গলমহলে। কুড়মি আন্দোলন মোকাবিলায় রেল ও রাজ্যকে যথাযথ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মাসে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের যে নির্দেশ দিয়েছে, সেই নির্দেশ মেনেই সাধারই মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
নতুন কিছু নয়। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই কুড়মি সম্প্রদায়কে আদিবাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে। রেল ও রাস্তা অবরোধে শামিল হয়েছে কুড়মিরা। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে নিজেদের দাবি তুলে ধরেছেন তাঁরা। কিন্তু কোনো সরকারই কুড়মি সমাজের সেই দাবিকে আমল দেয়নি বলে অভিযোগ। এবার বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে কুড়মিরা। আগামী শনিবার ২০ সেপ্টেম্বর রেল ও রাস্তা অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে।
এর আগে, ২০২৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতাকে অচল করে দিয়েছিলেন কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ। শহরেজুড়ে সেদিন রীতিমতো তাণ্ডব চলে। সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করে আন্দোলনকারী। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।
