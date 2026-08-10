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মসজিদের মাইক খোলার বিরোধিতায় এবার মিছিল, শর্ত সাপেক্ষে মিলল অনুমতি

Mike Removal From Masjid: এজি বলেন, আমরা গড়িয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে রুট সাজেস্ট করেছি।  ওই কথা শুনে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, লোক কমাতে আমাদের অসুবিধে নেই। কিন্তু শিয়ালদহ কানেকটেড রুট আমাদের জন্য সুবিধাজনক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 10, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:32 PM IST
মসজিদের মাইক খোলার বিরোধিতায় এবার মিছিল, শর্ত সাপেক্ষে মিলল অনুমতি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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