/মসজিদের মাইক খোলার বিরোধিতায় এবার মিছিল, শর্ত সাপেক্ষে মিলল অনুমতি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: মসজিদ থেকে মাইক খোলার বিরোধিতা করে মিছিল করা যাবে। শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, রাজাবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। মিছিলে থাকতে পারবেন ৭৫০ জন। মিছিল করা যাবে ১১ অগাস্ট সাড়ে এগারোটা থেকে ১টা পর্যন্ত।
কারা হবে সেই মিছিলের ভল্যান্টিয়ার? তাদের নম্বর আজ রাত দশটার মধ্যে জয়েন্ট কমিশনার হেডকোয়ার্টারকে দিতে হবে। প্রশাসনকে পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিস মোতায়ন করতে হবে। ব্যবহার করা যাবে না লাউড স্পিকার। পরিবর্তে হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করতে হবে। যে রাস্তা দিয়ে মিছিল যাবে তার অর্ধেক রাস্তা খোলা রাখতে হবে। মিছিল মৌলালি পৌঁছলে এলাকা খালি করে দিতে হবে।
মামলার সওয়াল জবাবে রাজ্যের এজি বলেন, সংগঠনের মিছিল। সেখানে ব্যক্তির নাম দিয়ে কীভাবে মিছিল সম্ভব? এই সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের তরফে আগেও মিছিল করা হয়েছিল। সেখানে ১১ পুলিকর্মী আহত হয়েছিলেন। মিছিল সংক্রান্ত কী এসওপি রয়েছে তা অন্য এজলাসে বিচারাধীন।
বিচারপতি বলেন, গত ৭ তারিখে আবেদন করেছিল মামলাকারী। অন্য রুটে ১০০০ লোক নিয়ে মিছিলে আপত্তি কিসের রাজ্যের?
এজি বলেন, আমরা গড়িয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে রুট সাজেস্ট করেছি। ওই কথা শুনে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, লোক কমাতে আমাদের অসুবিধে নেই। কিন্তু শিয়ালদহ কানেকটেড রুট আমাদের জন্য সুবিধাজনক।
রাজ্যে এজি বলেন, দুপুর একটা থেকে দুটো পর্যন্ত মিছিল হোক। পাল্টা মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, যেই রুট রয়েছে সেই রুটেই মিছিল হোক। আমরা সময় কম্প্রোমাইজ করতে রাজি।
ওই প্রস্তাব শুনে বিচারপতি বলেন, আপনি রবিবার মিছিল করুন। আমি আপনাদের রুটেই অনুমতি দেব। আগামিকাল করতে হলে রাজাবাজার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত অনুমতি দিতে পারি। বিচারপতির ওই কথা শুনে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, রাজাবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি দেওয়া হোক।
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